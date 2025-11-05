Tiền vào chứng khoán 'chạm đáy'

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/11) tiếp tục thử thách cả người cầm tiền hay giữ “hàng”. Thanh khoản chạm đáy 4 tháng.

Tương đồng với diễn biến giờ mở cửa của nhiều thị trường khu vực, trên thế giới, chứng khoán trong nước ngay đầu phiên sáng đã có thời điểm “rơi” về vùng 1.640 điểm. Đây cũng là mức điểm thấp nhất của VN-Index hôm nay. Từ đây, chỉ số thu hẹp đà giảm với sự dẫn dắt của nhóm dầu khí.

Tuy nhiên, với sự phân hoá trên thị trường, nhóm vốn hoá lớn suy yếu, thanh khoản chạm đáy… đà hồi phục liên tục gặp lực cản. Đến kết phiên, sắc đỏ lấn át trên HoSE với 190 mã điều chỉnh. Rổ VN30 có 18/30 mã giảm giá, gây ảnh hưởng tiêu cực nhất là TCB, FPT, HPG, VHM, VRE… VRE giảm mạnh nhất 3% xuống 32.500 đồng/cổ phiếu.

Dòng tiền thận trọng, thanh khoản HoSE hôm nay chạm đáy 4 tháng.

Nhóm ngân hàng chiếm áp đảo trong số cổ phiếu giảm giá, khi sắc đỏ bao trùm TCB, TPB, OCB, VIB, EIB, VPB, MSB, STB, SHB… Dù vậy, các mã nhà băng có tín hiệu tích cực hơn ở cổ phiếu đầu ngành, nhóm Big4 (quốc doanh) như CTG, BID, VCB cùng tăng giá.

Ngoài việc VIC giữ vai trò trụ đỡ, nhóm cổ phiếu thuộc Big4 ngân hàng cũng góp phần giúp thị trường hạn chế đà điều chỉnh. Trong khi đó, dòng dầu khí tiếp tục dẫn dắt xu hướng tăng khi hàng loạt mã bứt phá: PVC tăng 7,5%, PVD và PVS cùng tăng 5,9%, theo sau là OIL (+4,8%), GAS (+4,1%), PVT (+4%), PVB (+3,6%), BSR (+3,1%) và PLX (+2,9%).

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản cũng chịu áp lực giảm điểm, với các mã như SCR, HPX, HTN, DXS, KBC, NLG, PDR, KDH, L14… đồng loạt điều chỉnh 1-3%.Diễn biến này cũng ghi nhận với các cổ phiếu chứng khoán. VIX, SHS, VND, VCI, HCM, MBS, FTS… giảm giá. SSI - cổ phiếu đầu tiên trong ngành chứng khoán “kích hoạt” đà tăng trần hôm qua, nay chỉ đạt mức tăng nhẹ 0,4%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/11, VN-Index tăng 2,91 điểm (0,18%) lên 1.654,89 điểm. HNX-Index tăng 0,79 điểm (0,3%) lên 266,7 điểm. UPCoM-Index tăng 1,22 điểm (1,06%) lên 116,5 điểm.

Thanh khoản HoSE chỉ hơn 19.680 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với phiên trước, là mức thấp nhất kể từ tháng 7. Khối ngoại bán ròng hơn 870 tỷ đồng, tập trung vào TCB, VRE, GEX, STB, VCB…