USD neo cao nhất gần 3 tháng sau phát biểu mang tính 'diều hâu'

TPO - Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần (3/11). Trong khi đó, đồng USD vẫn duy trì ở mức cao gần nhất trong 3 tháng, sau các phát biểu mang tính “diều hâu” từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,2% lên 726,98 điểm, tiến sát mức cao nhất trong 4 năm rưỡi thiết lập hồi tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng hơn 27%, hướng tới năm tăng trưởng mạnh nhất kể từ 2017.

Sự hứng khởi của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi loạt báo cáo kết quả kinh doanh tích cực của các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần trước, đặc biệt là mức chi tiêu mạnh tay vào lĩnh vực hạ tầng AI. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng “hưng phấn quá mức” và chờ đợi bằng chứng rõ ràng rằng các khoản đầu tư vào AI đang thực sự mang lại lợi nhuận.

Trong tuần này, một loạt doanh nghiệp công nghệ sẽ công bố kết quả kinh doanh, gồm Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm (QCOM) và Palantir Technologies (PLTR). Sang tuần tới, các tập đoàn lớn như McDonald’s và Uber cũng sẽ lần lượt báo cáo lợi nhuận quý.

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 3/11.

Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ, khiến thanh khoản trong khu vực châu Á tương đối thấp.

Đồng USD tiếp tục giữ đà tăng sau khi nhiều quan chức Fed bày tỏ quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ. Một số chủ tịch Fed khu vực cho rằng việc cắt giảm lãi suất là quá sớm, trong khi Thống đốc Christopher Waller lại kêu gọi nới lỏng chính sách hơn nữa để hỗ trợ thị trường lao động đang yếu đi.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 “không phải là điều chắc chắn”, trái ngược với kỳ vọng trước đó của giới đầu tư.

Theo giới phân tích của ngân hàng đầu tư đa quốc gia Mỹ Goldman Sachs, động thái thận trọng của Fed phù hợp với nhận định rằng nền kinh tế Mỹ sẽ không còn vượt trội như giai đoạn trước, điều này có thể khiến đồng USD suy yếu dần về trung hạn.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, đồng bạc xanh vẫn ở mức cao. Đồng euro giao dịch ở mức 1,1524 USD, thấp nhất trong 3 tháng; bảng Anh giảm 0,27% xuống 1,3134 USD, còn yên Nhật ở mức 154,175 JPY/USD, gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2.

Giới giao dịch hiện đánh giá 68% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 12, giảm mạnh so với kỳ vọng gần như chắc chắn hồi tuần trước.

Đợt đóng cửa chính phủ Mỹ bắt đầu từ ngày 1/10 đang bước sang tuần thứ 5, trở thành lần kéo dài thứ hai trong lịch sử, chỉ sau đợt năm 2018-2019 kéo dài 35 ngày.

Việc chính phủ ngừng hoạt động khiến tuần này sẽ không có các báo cáo việc làm quan trọng, gồm JOLTS và Nonfarm Payrolls, vốn là dữ liệu được thị trường theo dõi sát sao.

Nhà phân tích Tony Sycamore (IG Markets) nhận định, tâm điểm trong tuần sẽ là báo cáo việc làm ADP và chỉ số việc làm trong bộ PMI ISM, nhằm đánh giá sức khỏe của thị trường lao động Mỹ trong bối cảnh tăng trưởng đang chậm lại.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng giảm 0,4% xuống 3.985,35 USD/ounce, tiếp tục rời xa mức đỉnh lịch sử thiết lập trong tháng 10. Trong khi đó, giá dầu tăng nhờ quyết định của OPEC+ hoãn việc nâng sản lượng trong quý I/2026, giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng dư cung. Dầu Brent tăng 0,49% lên 65,10 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 0,61% lên 61,33 USD/thùng.