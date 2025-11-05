Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Chứng khoán đồng loạt giảm, giá USD leo lên đỉnh cao 4 tháng

Hồng Nhung

TPO - Sau chuỗi tăng ấn tượng đầu tuần, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 5/11. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục đi lên, chạm mức cao nhất trong 4 tháng so với đồng euro.

Tại hội nghị đầu tư vừa tổ chức ở Hồng Kông - Trung Quốc, lãnh đạo hai ngân hàng hàng đầu của Mỹ Goldman Sachs và Morgan Stanley đồng loạt cảnh báo về khả năng thị trường cổ phiếu toàn cầu có thể điều chỉnh hơn 10% trong vòng 2 năm tới. Tâm lý thận trọng nhanh chóng lan rộng, kéo các chỉ số lớn của Mỹ giảm điểm.

Cụ thể, Dow Jones mất 190,95 điểm (0,40%) xuống 47.147,49 điểm, S&P 500 giảm 54,48 điểm (0,80%) còn 6.797,49 điểm, trong khi Nasdaq Composite lao dốc 316,86 điểm (1,33%) còn 23.517,86 điểm.

bofg537l2noohmpiloeg6ujzgu.jpg
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 5/11.

Trên phạm vi toàn cầu, chỉ số MSCI hạ 0,84%, còn 999,38 điểm; STOXX 600 châu Âu giảm 0,42%, và thị trường châu Á cũng rời khỏi mức đỉnh lịch sử thiết lập đầu tuần.

Nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn chịu ảnh hưởng nặng nề. Nvidia giảm hơn 2%, trong khi chỉ số SOX bán dẫn Philadelphia cũng mất khoảng 2%. Cổ phiếu Palantir Technologies sụt tới 7% dù công ty công bố kết quả kinh doanh quý vượt dự báo, cùng dự phóng lợi nhuận quý IV tích cực nhờ nhu cầu bùng nổ cho các giải pháp dữ liệu AI.

Tuy nhiên, thị trường thêm phần lo ngại sau khi nhà đầu tư huyền thoại Michael Burry - người nổi tiếng với cú “Big Short” năm 2008 đặt cược chống lại cổ phiếu Nvidia và Palantir, theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý Mỹ công bố ngày 4/11.

“Thị trường đã tăng khá mạnh dựa trên nền tảng lợi nhuận, nhưng nhà đầu tư đang dần phòng thủ, sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh nếu có bất kỳ tín hiệu thất vọng nào”, ông Keith Buchanan - Giám đốc danh mục tại Globalt Investments - nhận định.

br7svige4vpqzdltixg6he7eymjpg-11zon.jpg
Đồng USD tiếp tục đi lên, chạm mức cao nhất trong 4 tháng so với đồng euro.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục củng cố đà tăng khi giới đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sớm. Tuần trước, Fed đã hạ lãi suất, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng quyết định giảm tiếp trong tháng 12 “chưa phải điều chắc chắn”.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ còn 65% khả năng Fed cắt lãi suất trong tháng 12, giảm mạnh so với mức 94% một tuần trước.

Đồng euro giảm phiên thứ 5 liên tiếp, mất 0,3% xuống 1,148 USD, thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Bảng Anh cũng giảm 0,72% xuống 1,3044 USD sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh cảnh báo về “những lựa chọn khó khăn” trong ngân sách sắp tới.

So với yên Nhật, đồng USD giảm nhẹ 0,5%, nhưng đồng yên vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn 8 tháng qua.

Giá bitcoin giảm 2% xuống 107.486 USD, thấp nhất kể từ tháng 6. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ 2,6 điểm cơ bản còn 4,081%, trong bối cảnh tâm lý “né rủi ro” bao trùm thị trường tài chính.

Do chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời, báo cáo việc làm tháng 10 của Cục Thống kê Lao động (BLS) sẽ không được công bố vào cuối tuần này như kế hoạch, khiến nhà đầu tư càng thận trọng.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô WTI giảm 0,64% xuống 60,66 USD/thùng, Brent mất 0,6% còn 64,50 USD/thùng, trong khi vàng giao ngay giảm 0,67% xuống 3.975 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
#chứng khoán #USD #thị trường chứng khoán #đồng USD tăng #chứng khoán Mỹ #Phố Wall và chứng khoán Mỹ giảm mạnh

