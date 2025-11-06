Thanh khoản chứng khoán tiếp tục 'dò đáy'

TPO - Hầu hết thời gian giao dịch hôm nay (6/11), VN-Index giằng co trong sắc đỏ, đến cuối phiên, chỉ số chính có thời điểm hồi phục về mức tham chiếu. Phiên chiều khi hàng bắt đáy T+ về tài khoản, bên bán cũng không vội “xả hàng”, trong bối cảnh lợi nhuận kỳ vọng từ việc lướt sóng chưa mấy tích cực.

Tuy nhiên, vào phiên ATC, lực bán dồn dập đã nhấn chìm những nỗ lực trước đó của thị trường, kéo VN-Index kết phiên giảm tới 12 điểm. VIC tiếp tục là trụ đỡ chính cho VN-Index với thông tin đáng chú ý là Vingroup dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 1:1). Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng - trụ cột thị trường - là tâm điểm của áp lực bán: HDB, STB, VPB, SHB, VCB, TCB đều giảm sâu từ 2-3%, kéo VN-Index đi xuống.

Giá trị giao dịch sàn HoSE chỉ đạt hơn 17.800 tỷ - thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây.

Các nhóm ngành có sức ảnh hưởng như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều chịu áp lực phân phối mạnh. VIX dẫn đầu thanh khoản ngành chứng khoán với 26,2 triệu cổ phiếu nhưng cũng giảm 3%. SSI mất gần 1,7%. Nhóm bất động sản diễn biến trái chiều khi phần lớn mã giảm, trong khi cổ phiếu khu công nghiệp hưởng lợi

Nhóm khu công nghiệp hôm nay đồng loạt tăng điểm sau thông tin vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. BCM đồng thời dẫn đầu đà tăng trong nhóm VN30 với mức 2,2%, KBC, PDR, SZC… cùng tăng giá.

Cổ phiếu dầu khí và thông tin từ MSCI thu hút sự chú ý. PVD là điểm sáng hiếm hoi giữa bối cảnh u ám, tăng nhờ thông tin ký hợp đồng giàn khoan mới cho dự án Lô B - 48/95 giai đoạn 2027.

Bên cạnh đó, thông tin MSCI nâng số lượng cổ phiếu Việt Nam trong rổ Frontier Market thêm 3 mã (CII, MBS, HVN) và loại 1 mã (CTR) cũng góp phần làm “nóng” nhóm cổ phiếu này. Đến cuối phiên, CII, MBS giữ được sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 12,25 điểm (0,74%) xuống 1.642,64 điểm. HNX-Index giảm 0,55 điểm (0,21%) xuống 266,15 điểm; UPCoM-Index giảm 0,28 điểm (0,24%) xuống 116,22 điểm. Giá trị giao dịch sàn HoSE chỉ đạt hơn 17.800 tỷ - thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây.