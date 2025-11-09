Áp lực bủa vây thị trường, chứng khoán tuần tới ra sao?

TPO - Tuần qua, VN-Index mất mốc 1.600 điểm trong bối cảnh áp lực từ tỷ giá USD/VNĐ tăng và khối ngoại bán ròng mạnh. Dù số liệu vĩ mô và lợi nhuận doanh nghiệp quý III ghi nhận một số tín hiệu tích cực, giới phân tích vẫn cho rằng chứng khoán tuần tới có thể sẽ chuyển sang điều chỉnh tích lũy, kiểm định vùng hỗ trợ 1.550-1.580 điểm trong ngắn hạn.

Số liệu vĩ mô tháng 10 Cục Thống kê - Bộ Tài chính vừa công ghi nhận nhiều điểm tích cực. Dù vậy, thị trường vẫn không tìm được động lực tăng giá.

Khối ngoại bán ròng 2.082,82 tỷ đồng trên HoSE trong tuần qua, trong đó chịu áp lực bán ròng lớn nhất là các cổ phiếu STB, HDB, SSI. Ở chiều ngược lại, FPT được ưu tiên mua ròng cùng với MSN, PVD.

Các nhóm chủ lực như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đều suy yếu trong ngắn hạn. dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang các nhóm ngành chưa tăng trong các đợt tăng trước, đáng chú ý là lĩnh vực công nghệ, dầu khí và phân bón - hóa chất.

Kết thúc tuần giao dịch, VN Index đóng cửa tại 1599 điểm, giảm 43,5 điểm, tương đương 2.65%.

VN-Index mất mốc 1.600 điểm.

Chuyên gia từ Chứng khoán Asean cho biết, đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp của thị trường. Khối lượng giao dịch cũng thu hẹp so với tuần liền trước, phản ánh tâm lý thận trọng của một bộ phận nhà đầu tư trong ngắn hạn. Quán tính điều chỉnh có thể tiếp diễn với các ngưỡng hỗ trợ 1.580 - 1.550 điểm.

Với giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại nhịp điều chỉnh, ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ ngắn hạn (sóng IPO, xu hướng phát triển các lĩnh vực mới như AI, tài sản mã hóa,..). Trong khi đó, nhà đầu tư mua và nắm giữ dài hạn nên tăng tỷ trọng trong tuần sau, ưu tiên quan sát nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 - 2026.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, với việc VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm, thị trường có thể sẽ chuyển sang điều chỉnh tích lũy và lui về kiểm định vùng đỉnh cũ được thiết lập năm 2022 tương ứng vùng 1.500-1.536 điểm để hoàn tất nhịp “throwback” (giá điều chỉnh giảm trở lại) ngắn trong xu hướng tăng trung hạn.

Nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn hạn, có thể xem xét bán trading nếu giá cổ phiếu có các thời điểm tăng mạnh trong phiên”.

Cập nhật từ nhóm phân tích của Chứng khoán BIDV (BSC) cho thấy, lợi nhuận sau thuế quý III của 582/1.644 doanh nghiệp (chiếm 27,3% vốn hoá) ghi nhận mức tăng trưởng gần 44% so với cùng kỳ

Theo đó, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm nay được điều chỉnh lên mức 20,6% và tăng trưởng lợi nhuận 2026 kỳ vọng đạt 17,4%. BSC cho rằng mức định giá hiện tại vẫn còn dư địa cho triển vọng quý IV năm nay và năm 2026. Các ngành được kỳ vọng tiếp tục là tâm điểm đầu tư gồm: Vật liệu, tiện ích, công nghệ thông tin, bất động sản, bán lẻ, thủy sản, khu công nghiệp, ngân hàng và dịch vụ tài chính.

Nhóm chứng khoán được kỳ vọng tăng trưởng nhờ thanh khoản thị trường cải thiện, mặt bằng lãi suất ở mức thấp, triển vọng tăng trưởng nhanh của nền kinh tế cải thiện lợi nhuận chung toàn ngành. Đồng thời, việc nâng hạng thị trường, và sự góp mặt của một số công ty chứng khoán mới niêm yết với nền định giá cao hơn giúp tái định giá các công ty chứng khoán đầu ngành.

Trong khi nhóm ngân hàng hưởng lợi từ việc tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ mục tiêu GDP 2 con số. Mặt bằng lãi suất dự kiến sẽ gia tăng rõ ràng hơn trước những áp lực về tỷ giá và lạm phát, từ đó tạo cơ sở để các ngân hàng tăng lại lãi suất cho vay sau thời gian dài kìm nén. Đặc biệt, các ngân hàng có chiến lược mở rộng hệ sinh thái và danh mục sản phẩm.

Thêm vào đó, lộ trình áp dụng Basel 3 có thể kích hoạt làn sóng tăng vốn mới của ngành, các ngân hàng có bộ đệm CAR (tỷ lệ an toàn vốn) đủ lớn, và có tiềm năng cải thiện từ tăng trưởng lợi nhuận cao hay từ phát hành thêm cho cổ đông chiến lược/cổ đông nước ngoài, nhất là nhóm được nới room ngoại lên đến 49% sẽ có lợi thế vượt trội.