Hà Nội tổng rà soát ô tô, xe máy xăng dầu trên địa bàn

Trần Hoàng
TPO - Hà Nội yêu cầu 126 xã, phường rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch; khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu phương tiện ô tô, xe máy chạy bằng xăng dầu và xe điện hiện có, phục vụ công tác chuyển đổi phương tiện.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi 126 xã, phường, đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Đồng thời, Sở yêu cầu khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu phương tiện ô tô, xe máy chạy bằng xăng dầu và xe điện hiện có, phục vụ công tác chuyển đổi phương tiện.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nên đề nghị các phường, xã tập trung thực hiện.

Đại diện UBND phường Đống Đa cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản của Sở Xây dựng, phường đã cho triển khai xuống các tổ dân phố. Các tổ dân phố sẽ rà soát các địa điểm phù hợp để lắp đặt trạm sạc. Bên cạnh đó, các tổ dân phố cũng rà soát số lượng xe máy xăng tại các hộ dân cư để có thống kê, tổng hợp cụ thể.

kimma-10-886-5666.jpg
Ảnh minh họa.

Tại văn bản gửi các phường, xã, Sở Xây dựng nêu nguyên tắc chung khi lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc, đó là ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc điểm có sẵn hạ tầng, như bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, UBND phường, xã, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên...

Việc lựa chọn địa điểm trạm sạc cần đáp ứng nhu cầu thực tế, như gần khu đông dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt, hoặc nơi có nhu cầu di chuyển cao bằng xe máy, ô tô điện; ưu tiên gần các trục đường lớn, điểm dừng đỗ phương tiện.

Các địa điểm trạm sạc phải có lối ra vào an toàn, không gây cản trở giao thông; có thể tổ chức trông giữ phương tiện hoặc kết hợp các tiện ích công cộng khác.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng có hướng dẫn về một số loại đất phù hợp để khảo sát xây dựng trạm sạc công cộng gồm: lề đường, vỉa hè rộng, khu vực chờ xe buýt, bãi đỗ xe công cộng.

Có thể sử dụng đất công trình công cộng như trụ sở UBND, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện; đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật như khu vực có sẵn lưới điện; đất xây dựng công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Bên cạnh đó, theo Sở Xây dựng, có thể tận dụng đất bãi đỗ xe, dịch vụ đô thị như các điểm đỗ xe có quy hoạch hoặc đang khai thác; khu đất thuộc trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ, trạm xăng, khu du lịch; đất xen kẹt, đất công ích chưa đưa vào khai thác...

Trần Hoàng
