Đi xe máy xăng đến, lái xe điện về - Cơ hội chỉ có tại chuỗi sự kiện 'Đổi xăng lấy điện' của VinFast

Cuối tuần này, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” sẽ được tổ chức cùng lúc tại TP.HCM và Thanh Hóa. Đây là cơ hội để người dân khám phá các dòng xe máy điện hiện đại, đổi xe xăng cũ với hỗ trợ tài chính hấp dẫn và trải nghiệm một không gian tương tác sôi động.

Tiếp nối thành công tại TP.HCM, Nghệ An, Bắc Ninh và Đồng Nai, nơi hàng nghìn lượt khách tham dự đã trực tiếp trải nghiệm, đặt cọc và chuyển đổi phương tiện xe máy xăng sang xe điện, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” sẽ tiếp tục hành trình tại điểm dừng chân mới là Thanh Hóa và quay trở lại TP.HCM trong 2 ngày cuối tuần 9-10/8/2025.

Tại mỗi điểm sự kiện, khách tham quan sẽ được tham gia vào một hành trình trải nghiệm toàn diện từ việc tìm hiểu, lái thử đến định giá xe máy xăng cũ, đặt cọc mua xe máy điện, tất cả trong không gian của “ngày hội xe điện”.

Theo đó, khách tham quan có cơ hội trực tiếp khám phá và tìm hiểu toàn bộ danh mục sản phẩm xe máy điện VinFast, bao gồm những mẫu như Motio, Evo Neo, Feliz Neo, Klara Neo, Vento Neo, Theon S… đến bộ đôi “tân binh” Evo Grand và Evo Grand Lite (trưng bày tại TP.HCM). Nhờ chương trình thúc đẩy chuyển đổi xanh “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, các dòng sản phẩm xe máy điện VinFast đang có giá bán chỉ từ 12 triệu đồng.

Khách hàng cũng được tự mình cầm lái trải nghiệm thực tế các mẫu xe trên đường thử được bố trí tại chỗ. Đây là cơ hội để người dùng cảm nhận độ mượt, khả năng tăng tốc nhanh và vận hành gần như không tiếng ồn. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật viên và chuyên viên tư vấn sẽ luôn túc trực để hỗ trợ khách hàng đánh giá xe cũ, tư vấn chi tiết về chương trình ưu đãi khi đổi xe xăng lên đời xe điện.

Cụ thể, nếu chốt bán lại chiếc xe cũ, khách hàng sẽ được trừ thẳng giá bán xe vào chi phí mua xe mới. Đồng thời, khách hàng đặt xe tại sự kiện sẽ được nhận ưu đãi từ đại lý lên tới 1 triệu đồng và nhận mã bốc thăm trúng thưởng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 xe máy điện VinFast Motio dành cho giải Nhất, 1 máy lọc không khí cho giải Nhì và 2 quạt tháp điều hòa cho giải Ba. Tất cả phần thưởng sẽ được quay số công khai ngay tại sự kiện.

Với chính sách hấp dẫn và dễ tiếp cận, chương trình đang trở thành giải pháp kép giúp người dùng vừa giải quyết bài toán đổi phương tiện, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí. Ghi nhận từ những sự kiện trước cho thấy, phần lớn khách hàng đều đánh giá cao tính thiết thực của chuỗi hoạt động do VinFast tổ chức.

“Sau khi lái thử Evo Neo, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Xe chạy êm, tiết kiệm hơn chiếc xe xăng đang dùng nên tôi quyết định chuyển luôn”, anh Trần Văn Dũng, người đã quyết xuống tiền xe điện ngay tại sự kiện tuần trước ở Nghệ An, chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng (Đồng Nai) đánh giá cao quy trình đổi xăng - lấy điện tại sự kiện. “Xe xăng cũ của tôi được định giá và hỗ trợ đổi rất nhanh. Các bạn tư vấn rất kiên nhẫn giải thích các chính sách hiện hành để tôi đưa ra quyết định dễ hơn”, chị Hồng nhận định. Vị khách hàng cho biết bên cạnh giá bán hợp lý, chính sách miễn phí sạc pin tới hết tháng 5/2026 dành cho chủ xe máy điện VinFast cũng là yếu tố thúc đẩy chị “chốt đơn”.

Bên cạnh chương trình lái thử hay mua, bán xe, khách hàng còn có thể tham gia hàng loạt hoạt động tương tác với các KOL, nghệ sĩ trẻ có tiếng ở địa phương và trò chơi dành cho nhóm bạn trẻ, gia đình có trẻ nhỏ… theo format của một “ngày hội xe điện” thực thụ. Người tham gia còn có cơ hội nhận về nhiều phần quà hữu ích như nón bảo hiểm, bình giữ nhiệt, áo mưa.