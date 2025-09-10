Giá xăng giảm vào ngày mai?

TPO - Các doanh nghiệp dự báo, trước biến động của giá dầu thế giới, giá xăng trong nước ngày mai (11/9) có thể giảm 30-100 đồng/lít.

Theo ghi nhận, giá dầu Brent sáng nay giao dịch ở mốc 67,11 USD/thùng, tăng 1,65% (tương đương tăng 1,09 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,34 USD/thùng, tăng 1,73% (tương đương tăng 1,08 USD/thùng).

Giá dầu tăng trở lại được hỗ trợ bởi mức tăng sản lượng dầu mới nhất của OPEC+ thấp hơn dự kiến, kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tích trữ dầu và lo ngại về các lệnh trừng phạt mới có thể xảy ra đối với Nga. Tuy vậy, giá dầu vẫn thấp hơn khoảng 2 USD/thùng so với cách đó một tuần.

Cập nhật dữ liệu giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore ngày 9/9 cho thấy, giá xăng 92 giao dịch ở mức 79,2 USD/thùng, xăng 95 ở mức 81,5USD/thùng, giảm nhẹ 0,5USD/thùng so với một tuần trước đó.

Theo các doanh nghiệp, trước biến động của giá dầu thế giới, giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm 30-100 đồng/lít. Giá dầu biến động trái chiều, trong đó dầu diesel, dầu hỏa tăng 60-170 đồng/lít, dầu mazut giảm 270 đồng/kg. Nếu liên Bộ sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giữ nguyên.

Giá xăng trong nước dự báo giảm vào ngày 11/9.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 21 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 18 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên

Trước đó, ngày 4/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ở mức 80 đồng/lít lên 19.850 đồng/lít; xăng RON 95 cũng tăng 70 đồng/lít, lên 20.430 đồng/lít. Dầu diesel tăng 120 đồng/lít lên 18.470 đồng/lít, dầu hỏa tăng 90 đồng/lít lên 18.310 đồng/lít; dầu mazut tăng 110 đồng/kg lên mức 15.370 đồng/kg.

Liên quan đến việc thí điểm bán xăng E10, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, qua 1 tháng triển khai tại 4 cửa hàng ở TP Hà Nội, trung bình mỗi ngày các cửa hàng bán được gần 10.000 lít xăng.

Tính từ ngày mở bán thí điểm 1/8 đến hết ngày 31/8, đã có 238.000 lít xăng E10 được bán ra. Tại Hải Phòng, hai cửa hàng PVOIL Thành Tô và PVOIL Tân Dương tiêu thụ khoảng 100.000 lít.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, hiện có 36 cửa hàng bán xăng E10, với mức tiêu thụ trung bình 40.000 lít/ngày, tăng gấp đôi so với giai đoạn đầu. Tính đến hết tháng 8, sản lượng đạt gần 1,5 triệu lít. Tuy vậy, lượng này chỉ bằng 1/10 sản lượng xăng RON95 cùng hệ thống.