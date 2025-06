Chính thức chốt mức lương hưu mới từ ngày 1/7

TPO - Trong tuần (từ 23 đến 28/6), Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Lạng Sơn, Trà Vinh, Bình Thuận, Long An, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức các lễ công bố, thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.