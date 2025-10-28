Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hơn nửa triệu người thất nghiệp trong 9 tháng

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 28/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết, qua 9 tháng năm nay đã có khoảng 1 triệu lượt lao động hưởng chế độ thai sản; gần 600.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp.

Sau hơn 3 tháng có hiệu lực, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024 đang cho thấy tín hiệu chuyển biến rõ rệt trong mở rộng bao phủ an sinh, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân với chính sách BHXH.

Theo BHXH Việt Nam, đến hết tháng 9, cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia BHXH, tăng gần 800 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, BHXH bắt buộc đạt gần 17,7 triệu người; BHXH tự nguyện hơn 2,13 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng vượt 16 triệu, tăng gần 700.000 người.

Ở chiều thụ hưởng chính sách, hơn 144 nghìn người đang nhận lương hưu hằng tháng; trên 5,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau; gần 1 triệu lượt người hưởng chế độ thai sản; gần 600.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp. Đáng chú ý, số người rút BHXH một lần giảm khoảng 23% được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thấy người lao động bắt đầu thay đổi tư duy từ ngắn hạn sang an sinh lâu dài.

Đáng chú ý, những điểm mới của Luật BHXH tạo sự phấn khởi khi được tiếp cận, thụ hưởng các quyền lợi BHXH mà Luật BHXH trước đây chưa quy định.

27-1702024024478432639172-1702257863498-17022578637271072876461.png
Gần 1 triệu lượt người lao động hưởng chế độ thai sản trong 9 tháng.

Cụ thể, quy định giảm thời gian đóng để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở cơ hội cho nhóm lao động lớn tuổi, làm việc phi chính thức; bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhiều trường hợp sinh con đã được hỗ trợ 2 triệu đồng - tạo bất ngờ vì trước đây BHXH tự nguyện chỉ có lương hưu; điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bổ sung trợ cấp hằng tháng cho người đủ tuổi nhưng chưa đủ năm đóng, giúp người cao tuổi, người nghèo không bị bỏ lại phía sau.

Luật mới cũng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tới chủ hộ kinh doanh, cán bộ không chuyên trách cấp xã, người quản lý doanh nghiệp, đại diện phần vốn Nhà nước…

BHXH Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Tuy còn nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện, song với sự chỉ đạo của Chính phủ và sự vào cuộc của các địa phương, Luật BHXH sửa đổi được kỳ vọng trở thành cú hích giúp mở rộng nhanh độ bao phủ an sinh xã hội toàn dân - tiệm cận các mục tiêu phát triển bền vững.

Dương Hưng
#BHXH #quy định BHXH #Luật BHXH #an sinh xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục