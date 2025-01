BHXH Việt Nam vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024

Ngày 3/1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2025. Theo BHXH Việt Nam, đến hết năm 2024, số người tham gia BHXH đạt khoảng 20,11 triệu người, tăng 9,2% so với năm 2023, đạt tỷ lệ 42,71% so với lực lượng lao động trong độ tuổi và hàng loạt kết quả vượt chỉ tiêu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và tham luận về các kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam trong năm 2024.

Theo đó, toàn ngành đã đạt được 10 kết quả nổi bật gồm:

BHXH Việt Nam chủ động tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT và nhận được sự đồng thuận cao từ các cấp, các ngành

Là cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam luôn chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật BHXH, Luật BHYT. Hầu hết các ý kiến tham gia của BHXH Việt Nam đều được tiếp thu, hoàn thiện nhất là các ý kiến liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia và thụ hưởng chính sách. Với nhiều nội dung cải cách, tiến bộ, Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đã chính thức được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khóa XV, đạt tỷ lệ đồng thuận rất cao.

Hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở, thôn bản

Đến nay, 100% các xã tại 63 tỉnh, thành đã thành lập Ban Chỉ đạo; 62/63 tỉnh đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; 23/63 tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện; 63/63 tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT.

Nỗ lực, kiên trì mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN; tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân

Tính đến 31/12/2024, số người tham gia BHXH đạt khoảng 20,11 triệu người, tăng 9,2% so với năm 2023, đạt tỷ lệ 42,71% so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi. Trong đó: số người tham gia BHXH tự nguyện do ngành BHXH Việt Nam tập trung kiên trì, liên tục tuyên truyền, vận động khoảng 2,3 triệu người, đạt khoảng 4,9% lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng gấp 10,2 lần so với năm 2017). Số người tham gia BHYT là 95,52 triệu người, tăng 2% so với năm 2023, đạt tỷ lệ 94,2% dân số tham gia BHYT. Số người tham gia BHTN khoảng 16,09 triệu người, tăng 8,8% so với năm 2023, đạt khoảng 34,18% LLLĐ trong độ tuổi.

Quyền lợi của người thụ hưởng chính sách luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời với tinh thần phục vụ nhanh nhất, cải cách nhất

Trong năm 2024, tổng số chi các chế độ BHXH, BHTN khoảng 351.315 tỷ đồng. Toàn Ngành quản lý và chi trả: gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 9 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết hơn 923 nghìn người hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)…

Quản lý hiệu quả, tối ưu sử dụng quỹ BHYT; chi đúng, chi đủ, kịp thời các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Năm 2024, cả nước có 186,2 triệu lượt người KCB BHYT nội trú và ngoại trú (tăng hơn 12,2 triệu lượt người so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền đề nghị thanh toán là 142.985 tỷ đồng (tăng 21.764 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023). Ngành BHXH Việt Nam đã kịp thời phát hiện và phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Tiếp tục đạt nhiều dấu ấn về chuyển đổi số và chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện TTHC, dịch vụ công

BHXH Việt Nam đã xác thực 89,6 triệu người, chiếm 99% số người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư; là 1 trong 7 cơ quan hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; xếp thứ 3 trong nhóm các Bộ, ngành về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung ứng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024…

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật về tài chính, quản lý đầu tư quỹ an toàn, bền vững, hiệu quả, đúng quy định

Với tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, (trong năm 2024 dự kiến đạt 80%), giúp Chính phủ điều hành vĩ mô, huy động nguồn vốn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Nâng cao vị thế, uy tín quốc tế trong tiến trình hội nhập ASXH thế giới

Hiện nay, BHXH Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác song phương với gần 50 cơ quan, tổ chức ASXH quốc tế từ 25 quốc gia trên thế giới và đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ, các chương trình, kế hoạch hợp tác.

Công tác hỗ trợ, giải đáp, tư vấn và truyền thông chính sách tiếp tục đạt hiệu quả, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội

Năm 2024, ngành BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đăng tải gần 32.000 nghìn tin, bài, phóng sự…; thực hiện khoảng 27.000 hội nghị, tập huấn, tư vấn, đối thoại với trên 1,38 triệu lượt người tham gia...

Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, bộ máy tổ chức, biên chế của Ngành tiếp tục được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần của các Nghị quyết của Đảng; kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành được giữ vững; phân công công việc đảm bảo 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả); trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu ngày càng được nâng cao; chất lượng cán bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn.

Đổi mới nội dung, hình thức truyền thông

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, năm 2024, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn là thuận lợi, nhưng toàn ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao .

Nhận định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, toàn ngành bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030.

Các đơn vị chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho phù hợp.

Các đơn vị cần đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa phương; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet.

BHXH các tỉnh, thành phố quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN; tăng cường công tác TTKT; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, tăng cường công tác kiểm soát rủi ro; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả CNTT, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ.