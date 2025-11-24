Vận chuyển hơn 15.000 kiện hàng đến vùng lũ bằng đường sắt

TPO - Trong khi nhiều đoạn tuyến qua Nam Trung Bộ sạt lở nặng, đường sắt vẫn ưu tiên chở miễn phí hàng cứu trợ, đồng thời huy động lực lượng thi công xuyên đêm để sớm nối lại mạch giao thông Bắc - Nam.

Ngành đường sắt vận chuyển vật phẩm thiết yếu đến tay người dân vùng lũ. Nguồn: VNR.

Được biết, dù chính ngành đường sắt đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhưng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vẫn duy trì việc tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến các tỉnh Nam Trung Bộ - nơi hứng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt thiên tai này.

Hàng cứu trợ được tiếp nhận thông qua UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành trước khi được đưa lên tàu vận chuyển tới các địa phương cần hỗ trợ khẩn cấp.

Từ ngày 10/10 - 24/11, ngành đường sắt đã vận chuyển hơn 15.000 kiện hàng thiết yếu, bao gồm lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, sách vở và nhiều nhu yếu phẩm khác. Việc vận chuyển vẫn diễn ra liên tục ngay cả khi tuyến đường sắt qua Nam Trung Bộ bị chia cắt, nhiều đoàn tàu phải dừng chạy hoặc chuyển tải.

Ngành đường sắt đã vận chuyển hơn 15.000 kiện hàng thiết yếu đến bà con vùng lũ. Ảnh: VNR.



Để rút ngắn thời gian, VNR ưu tiên xếp hàng cứu trợ lên các toa hành lý nối theo tàu khách Thống Nhất và các đoàn tàu hàng chạy nhanh Bắc - Nam. Mỗi ngày, các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, Sóng Thần, Hà Nội, Giáp Bát… mang theo hàng hóa cứu trợ để đưa tới ga gần nhất còn có tàu chạy. Cách làm này giúp địa phương thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận, bốc dỡ và phân phối hàng đến người dân vùng lũ.

Trong khi duy trì vận chuyển cứu trợ, VNR đồng thời chạy đua với thời gian để khôi phục kết cấu hạ tầng. Rạng sáng 24/11, lãnh đạo VNR đến khu gian Hảo Sơn - Phú Hiệp để chỉ đạo khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng, nơi nền đường bị trôi, tim đường lệch bốn mét và chỉ có duy nhất một lối tiếp cận bằng đường sắt.

Đến chiều tối, đoạn Km1211 - Km1215 đã cơ bản hoàn thành, dự kiến trả đường trong đêm. Gần 800 công nhân vẫn bám trụ tại hiện trường trong điều kiện thời tiết xấu để kịp hoàn thành đoạn Phú Hiệp - Đông Tác và thử tải trước khi cho tàu chạy lại.

Ngành đường sắt cũng đã chỉnh bị xong ba đầu máy bị ngập nước tại ga Chí Thạnh và Hảo Sơn để sẵn sàng kéo tàu ngay khi thông tuyến.

Ngành đường bộ đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở. Ảnh: Drvn.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện tại hệ thống đường bộ tại Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều điểm tắc nghẽn. Cục đã cử liên tục các đoàn công tác đến hiện trường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk, yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực 24/24 và ưu tiên xử lý các điểm hư hỏng lớn.

Đến chiều 24/11, các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã thông suốt. Tuy nhiên, 12 vị trí trên các tuyến địa phương vẫn đang bị chia cắt, trong đó tập trung nhiều nhất trên Quốc lộ (QL) 27C. Tại điểm sạt lở phức tạp nhất, chính quyền Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu V hỗ trợ phá đá để mở đường, đồng thời tổ chức phân luồng qua các hướng thay thế nhằm giảm tải cho đèo Khánh Lê.

Tại Lâm Đồng, hai đoạn sạt lở lớn trên QL20 - đèo D’ran và Mimosa - đang được thi công liên tục. Khu Quản lý đường bộ IV đã thống nhất giải pháp kỹ thuật với địa phương và đặt mục tiêu thông tuyến ngày 27/11. Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã điều tiết 12.000 rọ thép để hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng khắc phục khẩn cấp.