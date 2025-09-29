Một Bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đè tử vong khi đi chống bão

TPO - Một bí thư chi bộ thôn ở Thanh Hóa tử vong do bị cây đổ đè trúng người trong bão số 10.

Sáng 29/9, thông tin từ UBND xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, một bí thư thôn ở địa phương bị cây đổ trúng người dẫn đến tử vong trong lúc đi chống bão số 10.

Ông H. bị cây ngã đổ, đè tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1965, Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Dân Lý cũ, nay là xã Triệu Sơn).

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 6h cùng ngày, khi ông H di chuyển trên tuyến đường liên thôn thì gió bất ngờ quật đổ 1 cây xà cừ to. Cây đổ đè trúng ông H khiến ông này tử vong.

"Tối hôm qua (28/9), ông H. cùng toàn bộ cán bộ của xã phải túc trực tại nhà văn hóa thôn để phòng chống bão số 10. Sáng nay khi trở về nhà, ông H gặp nạn", lãnh đạo xã Triệu Sơn thông tin.

Do ảnh hưởng bão số 10, trong đêm 28 rạng sáng 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn diện rộng, nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập; nhiều nhà dân bị sập.