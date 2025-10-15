Thanh Hóa lựa chọn cán bộ phải tận tâm cống hiến và biết hy sinh

TPO - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thanh Hóa bố trí cán bộ theo hướng “lựa chọn đúng người, giao đúng việc, phát huy sở trường, nâng cao năng lực, tận tâm cống hiến và biết hy sinh”. “Người Thanh Hóa biết hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước thì bây giờ người Thanh Hóa cũng phải biết hy sinh trong phát triển đất nước. Đặc biệt, cán bộ phải tận tâm cống hiến và biết hy sinh...”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đứng thứ 4 cả nước

Trình bày Báo cáo chính trị, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỉ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD, gấp 1,7 lần năm 2020; thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán Trung ương giao và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, tổng thu du lịch tăng cao so với cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu chung Thanh Hóa đề ra là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm ở mức 2 con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Thanh Hóa đề ra 32 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng; 7 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá, 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 7.900 USD trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đọc báo cáo chính trị tại Đại hội.

Phát triển động lực “tứ sơn”

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế. Nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật phải bị xử lý, trong đó có cả vi phạm pháp luật; Nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc, có nơi thực hiện còn hình thức, chưa thực sâu sắc; đoàn kết nhưng chưa vững mạnh. Cùng với đó, Thanh Hóa chưa khai thác hết được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, nhất là con người với quy mô dân số hơn 4,3 triệu người.

Thủ tướng yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên cần nắm chắc tình hình, bám sát các chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Đảng; Thấm nhuần tư tưởng “dân là gốc” trong mọi hoạt động; vì sức mạnh từ nhân dân. Đặc biệt, phải tăng cường đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, giữa các dân tộc trong toàn tỉnh và trong toàn xã hội.

Đại hội lần này có sự tham dự của 487 đại biểu chính thức và khoảng 250 đại biểu khách mời. Đây là kỳ Đại hội có số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng mong Thanh Hóa sớm xây dựng địa phương thành “tỉnh kiểu mẫu”. Đồng thời, làm tốt công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bố trí cán bộ theo hướng “lựa chọn đúng người, giao đúng việc, phát huy sở trường, nâng cao năng lực, tận tâm cống hiến và biết hy sinh”.

Đối với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa cần đảm bảo sự đồng bộ, thông suốt, hiệu quả; quyết liệt chuyển đổi trạng thái từ chủ yếu giải quyết thủ tục hành chính sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ người dân. Xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Tập trung nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và quyết liệt trong phong trào “Bình dân học vụ số”.

Thủ tướng cũng lưu ý Thanh Hóa cần đột phá phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực “tứ sơn”: Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn. Trong đó nghiên cứu xây dựng đề án đề xuất cơ chế, chính sách để các Trung tâm này thành những đầu tàu kinh tế dẫn dắt toàn tỉnh. Phải xây dựng giai đoạn 2 Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đưa cảng Tổng hợp Nghi Sơn trở thành cảng tổng hợp quốc gia, trung tâm logistics của khu vực, một trong những trung tâm cảng biển quốc tế ở phía Bắc.

“Kinh tế Thanh Hóa đang phụ thuộc vào Nghi Sơn, nếu ở đây có vấn đề là kinh tế Thanh Hóa có vấn đề. Vì vậy, cần phải rà soát lại các cơ chế, chính sách để đề xuất, phát triển “3 Sơn” còn lại để những đầu tàu kinh tế này dẫn dắt kinh tế toàn tỉnh”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng kiểm tra việc vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Bát Mọt (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX diễn ra từ 14 đến 16/10 với sự tham gia của hơn 700 đại biểu.

Với phương châm hành động: "Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.