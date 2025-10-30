Đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 28/10, tại Sơn La, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.

Cần sớm triển khai các dự án

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú cho biết, hiện nay lưới điện truyền tải cung cấp điện cho tỉnh Sơn La có 3 trạm biến áp, (1 trạm biến áp 500kV và 2 trạm biến áp 220kV), với tổng dung lượng các máy biến áp là 2.550MVA. Cùng với đó là các đường dây 220kV-500kV giải tỏa nguồn điện trong khu vực. Lưới điện truyền tải cấp điện cho khu vực tỉnh Sơn La vận hành ổn định, tin cậy, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời điểm vận hành đầy tải và quá tải.

Để đảm bảo vận hành an toàn tin cậy, cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội trong khu vực tỉnh Sơn La cần thiết phải triển khai các dự án đầu tư xây dựng để giải tỏa nguồn điện và tăng cường tin cậy cung cấp điện cho các năm tiếp theo.

EVNNPT đang khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng các dự án lưới truyền tải điện gồm: Dự án Trạm biến áp 500kV Sơn La 1 và đường dây 500kV đấu nối; Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây và Đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Cụ thể, Dự án Trạm biến áp 500kV Sơn La 1 và đường dây 500kV đấu nối (kế hoạch hoàn thành năm 2027) có quy mô xây dựng Trạm biến áp 500kV công suất 1800MVA (2x900MVA) và 2 phần đường dây đường dây 500kV đấu nối dài khoảng 10 km.

Trạm biến áp 500kV dự kiến xây dựng trên địa bàn xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đường dây 500kV đấu nối xây dựng trên địa bàn xã Yên Châu và xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

NPTPMB đã làm việc với UBND các xã Mai Sơn, Yên Châu về việc thống nhất vị trí trạm và hướng tuyến đường dây 500 kV đấu nối. UBND các xã cơ bản thống nhất vị trí trạm, hướng tuyến đường dây đấu nối dự án Trạm biến áp 500 kV Sơn La 1 và đường dây đấu nối và hướng tuyến đường dây 500 kV Sơn La 1 - Sơn Tây.

Dự án đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây (dự kiến hoàn thành năm 2027) có quy mô chính xây dựng đường dây mạch kép, chiều dài khoảng 164 km. Trên địa phận tỉnh Sơn La đi qua xã Mai Sơn, Yên Châu, Chiềng Hặc, Đoàn Kết, Tô Múa, Song Khủa, phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên. NPTPMB đang tiếp tục làm việc với các xã phường của tỉnh để thống nhất hướng tuyến đường dây.

Dự án đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên (dự kiến hoàn thành trong năm 2025) có quy mô xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ TBA 500kV Sơn La đến TBA 220kV Điện Biên, chiều dài khoảng 132,6 km.

Tuyến đường dây đi qua địa bàn tỉnh Sơn La tuyến đi qua huyện Mường La và huyện Thuận Châu (cũ) nay thuộc địa bàn 06 xã: Mường La, Mường Khiêng, Chiềng La, Thuận Châu, Bình Thuận, Mường É có tổng chiều dài khoảng 67,3 km. Dự án đang triển khai thi công nhưng hiện nay vẫn vướng mắc trong BTGPMB trên địa bàn tỉnh.

Cần sự chung sức của chính quyền địa phương

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết, việc EVNNPT đầu tư các dự án nhằm đảm bảo khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện hiện hữu và các dự án nguồn điện sẽ được đầu tư theo Quyết định số 768 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Cùng với đó tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy, ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và Quốc gia. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu truyền tải và cung cấp điện, đặc biệt là giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đối với 2 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lãnh đạo EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo Sở Công Thương cập nhật dự án vào quy hoạch tỉnh.

Sớm chấp thuận vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây làm căn cứ để EVNNPT thực hiện lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sau khi EVNNPT trình chủ trương đầu tư, UBND tỉnh chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Phối hợp, cung cấp cho EVNNPT và đơn vị tư vấn số liệu quy hoạch sử dụng đất hiện trạng làm căn cứ lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hồ sơ đo vẽ giải thửa phục vụ công tác BTGPMB.

Với Dự án đường dây 220kV Sơn La – Điện Biên, lãnh đạo EVNNPT đề nghị tỉnh Sơn La chỉ đạo các sở, ngành, địa phương vào cuộc để sớm tháo gỡ những vướng trong BTGPMB. Chỉ đạo Sở Công Thương hỗ trợ sớm có văn bản thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh nâng chiều cao một số vị trí vượt rừng của Dự án, sau khi nhận được tờ trình và hồ sơ thiết kế điều chỉnh của EVNNPT/NPMB để hoàn thành dự án trong quý I/2026.

Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh việc xét duyệt xác minh nguồn gốc đất, xem xét phê duyệt hỗ trợ khác đối với loại đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng bản, nhóm hộ gia đình là đất rừng (RSX, RPH) nhưng hiện trạng các hộ dân đang sử dụng trồng cây lâu năm và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

Đồng hành cùng EVNNPT vì tiến độ dự án

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, ngoài các nguồn điện hiện có, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phát triển nguồn điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và mở rộng thêm các tổ máy của NMTĐ Sơn La, Huội Quảng, với tổng công suất nguồn điện đến năm 2030 là 9.300MW. Sơn La sẽ trở thành trung tâm năng lượng của khu vực, trong khi các đường dây truyền tải điện hiện nay đều mang tải cao. Chính vì vậy việc EVNNPT đầu tư các dự án đường dây để giải tỏa hết trong công suất trong thời gian tới là rất cần thiết.

Tỉnh Sơn La đã có nhiều kinh nghiệm trong phối hợp triển khai các dự án truyền tải điện trên địa bàn và sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để hoàn thành tốt nhất các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, Sơn La hoàn toàn ủng hộ và mong muốn EVNNPT sớm đầu tư các dự án truyền tải trên địa bàn tỉnh. Hiện rất nhiều nhà đầu tư nguồn điện đang xúc tiến đầu tư tại tỉnh, nếu như EVNNPT hoàn thành sớm các dự án truyền tải sẽ củng cố niềm tin để các doanh nghiệp đẩy nhanh các dự án nguồn điện và được đấu nối, giải tỏa hết công suất.

Với các kiến nghị của EVNNPT về cập nhật các dự án này vào quy hoạch tỉnh, về chấp thuận vị trí trạm và hướng tuyến, chấp thuận chủ trương đầu tư, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để sớm thực hiện và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

UBND tỉnh Sơn La giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công là đầu mối để phối hợp trực tiếp với EVNNPT, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp hỗ trợ tối đa EVNNPT. Tỉnh Sơn La coi việc đầu tư của EVNNPT là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị EVNNPT phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong thẩm định, hoàn thiện hồ sơ sớm để có thể triển khai dự án được nhanh nhất. Các Ban QLDA thuộc EVNNPT tập trung phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã từ sớm từ xa, từ khâu kiểm đếm, đo đạc, xác định giá đất để công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện tốt nhất với mục tiêu hoàn thành tiến độ các dự án theo đúng mục tiêu của EVNNPT đặt ra.