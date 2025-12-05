Tiếp nhận 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chào thân thiết, lời chúc tốt đẹp của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đến Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; đồng thời chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên của Việt Nam, Chính phủ Trung Quốc đã gửi số tiền 500.000 USD thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc. Ảnh: PV.



Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước, với vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam, Đại sứ Hà Vĩ mong muốn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc để củng cố mối quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực giao lưu nhân văn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đã dành sự quan tâm sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn do những hậu quả của thiên tai, bão lũ.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, khoản hỗ trợ 500.000 USD thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa, không chỉ là sự hỗ trợ vật chất quan trọng tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống nhân dân mà còn là lời động viên, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam. Đó chính là biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, được xây đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Chúc mừng những thành tựu Trung Quốc đạt được thời gian gần đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, Trung Quốc sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mang lại phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng hòa bình, phát triển bền vững của thế giới.

Nhấn mạnh tới hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thời gian qua, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết hai bên đã luôn duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và phối hợp tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và các hoạt động giao lưu nhân dân, nổi bật là Chương trình giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và MTTQ - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước được tổ chức vào các năm 2019, 2023 và tháng 4/2025.

Cùng với đó, các chương trình giao lưu giữa thanh niên, sinh viên, phụ nữ hai nước thường xuyên được tổ chức. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng thường xuyên phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó có 13 kỳ Diễn đàn nhân dân Việt – Trung (từ năm 2010 đến nay) và đặc biệt năm nay đã lần đầu tiên tổ chức Chương trình Hành trình đỏ, học tập, nghiên cứu cho thanh niên hai nước theo phát động của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhằm giáo dục cho thanh niên hai nước về truyền thống hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân văn, ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu, hợp tác.

Thông qua Đại sứ Hà Vĩ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp tới Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh và khẳng định bà rất coi trọng và mong sớm có dịp gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh về quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, từ đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.