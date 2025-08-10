Châu Âu và Ukraine cố gắng tác động Mỹ trước cuộc gặp của hai tổng thống Trump – Putin

TPO - Các quan chức châu Âu được nói là đã trình bày với Mỹ đề xuất của họ về vấn đề Ukraine trước khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị có cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Cờ của Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine trước trụ sở EU ngày 24/2. (Ảnh: AP)

Ngày 8/8, ông Trump cho biết sẽ gặp ông Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Theo tổng thống Mỹ, các bên, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, đã gần đạt được thỏa thuận có thể giải quyết cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi.

Chi tiết về thỏa thuận tiềm năng vẫn chưa được công bố, nhưng ông Trump cho biết sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ để bảo đảm lợi ích của cả hai bên". Thỏa thuận này có thể yêu cầu Ukraine phải từ bỏ một phần đáng kể lãnh thổ của mình – điều mà Kiev và các đồng minh châu Âu không đồng ý.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp đại diện Ukraine và châu Âu tại Anh vào ngày 9/8, để thảo luận về kế hoạch thúc đẩy hòa bình của ông Trump.

Báo Wall Street Journal đưa tin, tại cuộc gặp này, các quan chức châu Âu đã trình bày điều kiện mà họ muốn, bao gồm yêu cầu ngừng bắn trước khi thực hiện bất kỳ bước đi nào khác và bất kỳ việc trao đổi lãnh thổ nào cũng phải có đi có lại, kèm theo đảm bảo an ninh chắc chắn.

"Không thể bắt đầu tiến trình bằng cách nhượng bộ lãnh thổ giữa lúc giao tranh", Wall Street Journal dẫn lời một quan chức châu Âu.

Ông Zelensky cho biết cuộc họp diễn ra một cách xây dựng. "Tất cả lập luận của chúng tôi đều được lắng nghe", ông nói trong bài phát biểu buổi tối với người dân Ukraine.

"Con đường dẫn đến hòa bình cho Ukraine nên được xác định cùng nhau và phải cùng Ukraine. Đây là nguyên tắc then chốt", ông nhấn mạnh.

Trước đó, nhà lãnh đạo này bác bỏ bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào.

Chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc việc mời ông Zelensky tham gia cuộc gặp của tổng thống Mỹ và Nga tại Alaska, NBC News dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên đưa tin.

Người phát ngôn của Tổng thống Trump chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng cho rằng Ukraine phải có vai trò trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.

"Tương lai của Ukraine không thể được quyết định khi không có người Ukraine, những người đã đấu tranh cho tự do và an ninh của họ trong hơn 3 năm qua. Người châu Âu cũng nhất thiết phải là một phần của giải pháp, vì an ninh của chúng tôi đang bị đe dọa", ông Macron viết trên mạng xã hội X, sau khi có cuộc điện đàm với ông Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ông Zelensky thực hiện một loạt cuộc điện đàm với các đồng minh kể từ khi Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff thăm Mátxcơva, chuyến đi mà ông Trump cho biết đã đạt được "tiến triển lớn".

Ukraine và Liên minh châu Âu phản đối đề xuất mà họ coi là nhượng bộ quá nhiều cho Nga.