Thế giới

Google News

Tổng thống Putin điện đàm với lãnh đạo bốn nước về kế hoạch gặp Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo ba nước khác, để trao đổi về kế hoạch gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

img-9568.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc trao đổi, ông Tập bày tỏ hài lòng khi thấy Nga và Mỹ duy trì liên lạc và cải thiện quan hệ để thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. CCTV dẫn lời ông Tập nói với ông Putin, rằng Bắc Kinh vẫn giữ lập trường về việc phải tiến hành đàm phán hòa bình và đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo bản tin, cuộc điện đàm diễn ra theo đề nghị của phía Nga.

Ngày 8/8, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày tới để tìm kiếm kết thúc cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 4.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump chủ trương thúc đẩy hòa giải để Mátxcơva và Kiev có thể đạt được thoả thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, gần đây nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần bày tỏ thất vọng khi tiến trình đối thoại bế tắc. Ngày 7/8, ông Trump tuyên bố có thể công bố thêm mức thuế với Trung Quốc tương tự như mức 25% mà ông đã áp với Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga.

Đáp lại những phát biểu của ông Trump, ngày 8/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định hợp tác thương mại và năng lượng giữa Trung Quốc và Nga là "công bằng và chính đáng".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo an ninh năng lượng dựa trên lợi ích quốc gia của mình", người phát ngôn Quách Gia Khôn nhấn mạnh trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra.

Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và an ninh sau khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Tổng thống Putin dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 9 tới, để tham dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2.

Cũng trong ngày 8/8, nhà lãnh đạo Nga có cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để trao đổi về cuộc gặp ông Steve Witkoff – Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như những đề xuất của Mỹ về tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta đưa tin.

Theo bản tin, ông Putin thông báo với ông Lukashenko về việc ông đồng ý tổ chức một cuộc gặp với ông Trump, đồng thời cho biết thêm rằng địa điểm của cuộc gặp đang được cân nhắc.

Hãng thông tấn TASS của Nga trước đó đưa tin ông Putin cũng đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Kazakhstan và Uzbekistan về cuộc gặp ông Witkoff và cuộc xung đột với Ukraine.

Bình Giang
Reuters
