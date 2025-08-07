Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ông Trump có thể sẽ gặp ông Putin vào tuần tới

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sắp gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về vấn đề Ukraine, sớm nhất vào tuần tới, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

screen-shot-2025-08-07-at-71236-am.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thông tin được đưa ra vào thời điểm Mỹ chuẩn bị áp các biện pháp trừng phạt thứ cấp, bao gồm khả năng trừng phạt cả Trung Quốc, nhằm gây sức ép buộc Mátxcơva chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Nếu diễn ra như kế hoạch, đó sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và người đồng cấp Nga kể từ khi ông Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva vào tháng 6/2021, khoảng 8 tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky chưa có lần gặp nào kể từ tháng 12/2019.

Báo New York Times đưa tin, ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc trao đổi qua điện thoại ngày 6/8, rằng ông dự định gặp ông Putin và sau đó sẽ có một cuộc gặp ba bên với nhà lãnh đạo Nga và nhà lãnh đạo Ukraine.

"Rất có thể sẽ có một cuộc gặp rất sớm", ông Trump nói với các phóng viên.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Phía Nga bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Trump, và tổng thống sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky".

Thông tin này được đưa ra sau cuộc gặp của Tổng thống Putin với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 6/8. Ông Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội, rằng hai bên đã đạt được "tiến triển lớn" tại cuộc gặp này, nhưng ông không gọi đó là một bước đột phá. Một trợ lý của Điện Kremlin cho biết cuộc gặp "hữu ích và mang tính xây dựng".

Những bước đi này diễn ra hai ngày trước thời hạn mà ông Trump đặt ra cho Nga để đồng ý tiến tới hòa bình ở Ukraine hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới. Sau một thời gian thúc đẩy nhưng không đạt được tiến triển, ông Trump ngày càng thất vọng và đe dọa sẽ áp đặt mức thuế rất cao với những quốc gia mua hàng của Nga, trong đó có dầu mỏ.

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông có thể công bố mức thuế bổ sung với Trung Quốc, tương tự như mức thuế 25% đã công bố trước đó với Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga. "Chúng tôi đã làm điều đó với Ấn Độ. Chúng tôi có thể sẽ làm điều đó với một vài nước khác. Một trong số đó có thể là Trung Quốc", ông phát biểu.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, dù cuộc gặp giữa ông Witkoff và Tổng thống Putin diễn ra tốt đẹp và Mátxcơva mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ, nhưng các biện pháp trừng phạt thứ cấp mà ông Trump đưa ra với những quốc gia làm ăn với Nga dự kiến vẫn sẽ được áp dụng từ ngày 8/8.

Ông Yuri Ushakov - Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cho biết hai bên đã trao đổi "tín hiệu" về vấn đề Ukraine và thảo luận khả năng phát triển hợp tác chiến lược giữa Mátxcơva và Washington, nhưng từ chối cho biết cụ thể.

Ông Zelensky cho rằng việc gây áp lực đã có tác dụng với Nga và Mátxcơva hiện "có xu hướng" hướng tới lệnh ngừng bắn.

Bình Giang
Reuters
#Donald Trump #Tổng thống Trump #Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Dầu mỏ #Thuế quan #Ấn Độ #Trung Quốc

