Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt hoạt động bãi đỗ xe dưới gầm cầu Trần Thị Lý

Ngày 21/11, liên quan đến bãi đỗ xe dưới gầm cầu Trần Thị Lý, UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa có thông báo yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt hoạt động bãi đỗ xe tạm này.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã phản ảnh, tại khu vực cầu Trần Thị Lý - một trong những công trình biểu tượng tượng kiến trúc của Đà Nẵng từ năm 2024 hình thành một bãi đỗ xe tạm quy mô ngay dưới gầm cầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, uy hiếp an toàn cầu đường bộ. Bãi đỗ xe này được UBND quận Sơn Trà (cũ) đấu giá thuê mặt bằng hơn 1,2 tỷ đồng trong vòng 5 năm. Sau sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính, bãi đỗ xe này được giao lại cho UBND phường An Hải quản lý.

Bãi đỗ xe dưới gầm cầu Trần Thị Lý.

UBND phường An Hải cho biết, từng có có nhiều văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động bãi đỗ xe, hạn chót là ngày 30/9/2025. Tuy nhiên, lệnh tháo dỡ vô hiệu, bãi đỗ xe đến nay vẫn tồn tại. UBND phường An Hải tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt toàn bộ hoạt động kể từ 22/11.

Theo đó, UBND phường An Hải yêu cầu chủ đầu tư bãi đỗ xe khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện đang gửi xe di chuyển phương tiện đến nơi khác. Đồng thời, phải thực hiện tháo dỡ, di dời toàn bộ hạng mục phụ trợ, tài sản cá nhân ra khỏi khu vực gầm cầu, bàn giao mặt bằng sạch cho cơ quan chức năng quản lý.

Đặc biệt, UBND phường An Hải yêu cầu chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố cháy nổ, an toàn công trình hoặc các vấn đề phát sinh khác do sự chậm trễ trong việc tháo dỡ, di dời và bàn giao mặt bằng gây ra (nếu có).

Liên quan đến hợp đồng mua bán tài sản, đấu giá giữa chủ đầu tư và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà (cũ), UBND phường An Hải đề nghị chủ đầu tư bãi đỗ xe tạm tiếp tục liên hệ, làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.