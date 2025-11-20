Công ty Truyền tải điện 2 ứng dụng công nghệ mới giám sát, cảnh báo an toàn tại trạm biến áp

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển mạnh mẽ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Một trong những đề tài khoa học mà PTC2 đang triển khai và được EVNPPT phê duyệt tại Quyết định số 1542/QĐ-EVNNPT ngày 05/08/2025 là đề tài: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo an toàn tại trạm biến áp.

Hiện công tác quản lý vận hành trạm biến áp đang được các đơn vị thực hiện tuân thủ theo các quy trình, quy định như quy trình an toàn điện, quy trình thao tác thiết bị điện, các quy trình vận hành trạm biến áp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNNPT ban hành.

Thực nghiệm đề tài tại các trạm biến áp.

Đối với PTC2 nói riêng và EVNNPT nói chung, công tác an toàn là ưu tiên hàng đầu trong việc quản lý vận hành trạm biến áp. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế khi thao tác tại trạm biến áp đã xảy ra những sai phạm do yếu tố con người đồng thời luôn tiềm ẩn gây nguy cơ rủi ro nhất định trong quá trình quản lý vận hành tại trạm biến áp, làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn lưới điện.

Việc triển khai đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo an toàn tại trạm biến áp” chính là ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu chung của EVNNPT và PTC2.

Minh họa hệ thống giám sát và cảnh báo an toàn tại trạm biến áp

Đề tài cho phép nhân viên vận hành tiếp cận trình độ khoa học công nghệ hiện đại; ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động sản xuất và công tác quản lý vận hành; nâng cao năng suất lao động; tránh nhầm lẫn khi thực hiện thao tác, kiểm tra, công tác tại trạm biến áp; kiểm soát được phạm vi, khu vực, vị trí cần làm việc, trình tự thao tác và các nhóm thao tác; tăng cường công tác nhận diện mối nguy và quản trị được rủi ro cho từng nhóm công việc cụ thể; không để các nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động do yếu tố nhầm lẫn của con người gây ra cũng như tăng cường năng lực quản lý kỹ thuật và chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại.

Nhân viên vận hành trạm biến áp kiểm tra thiết bị

Trong quá trình quản lý vận hành trạm biến áp, thông qua việc xác định vị trí nhân viên thực hiện công việc bằng định vị tọa độ theo thời gian thực, hệ thống camera và ứng dụng phần mềm nhằm giám sát nhân viên trong suốt quá trình thao tác, công tác, kiểm tra thiết bị… từ đó phát hiện các sự việc, vụ việc sai phạm do yếu tố chủ quan và đưa ra cảnh báo hoặc thông báo sớm nhắc nhở người thực hiện, kịp thời ngăn chặn các việc nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình thực hiện các công việc như kiểm tra, thi công sửa chữa các thiết bị tại Trạm, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong công tác quản lý vận hành

Sử dụng camera để nhận diện đối tượng xâm nhập trái phép vào khu vực cấm và phát cảnh báo tức thời qua hệ thống loa phát thanh tại trạm.

Hiện PTC2 đang quản lý 4 trạm biến áp 500kV có tổng dung lượng 3.000 MVA, 19 trạm biến áp 220kV với tổng dung lượng 7.312MVA. Việc triển khai ứng dụng đề này này sẽ hạn chế tối đa các lỗi chủ quan, mang yếu tố con người là điều rất quan trọng.

Giám sát nhân viên vận hành kiểm tra, thao tác thiết bị

Để thực hiện, các trạm biến áp sẽ bổ sung thêm một phương pháp hỗ trợ mang tính hiện đại hơn, ứng dụng được các tiến bộ của khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng công tác, thao tác; như sử dụng camera giám sát quá trình đi thao tác, công tác, kiểm tra trạm nhằm quan sát khu vực bao quát hơn, kết hợp phần mềm đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn trong việc thao tác hay công tác, ảnh hưởng đến vận hành an toàn trạm biến áp; quan sát được quá trình làm việc của nhân viên quản lý vận hành trong khu vực trạm biến áp. Từ đó nhận diện và phát hiện kịp thời các trường hợp gây nguy cơ mất an toàn; xây dựng một hệ thống tự động hoá thực hiện việc tổ chức, phân loại, lưu trữ dữ liệu (hình ảnh), quản lý thông tin sau từng đợt công tác, thao tác; xây dựng hệ thống trong mạng nội bộ nhằm đồng bộ dữ liệu và thông tin cũng như mang tính nhất quán sẵn sàng tiếp nhận và chia sẽ tài nguyên với các hệ thống nội bộ khác đảm bảo an toàn thông tin.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn nghe các thành viên đề tài báo cáo thực nghiệm đề tài

Việc sớm triển khai đề tài nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo an toàn tại trạm biến áp sẽ hỗ trợ cán bộ kỹ thuật, nhân viên quản lý vận sớm phát hiện sự việc có khả năng gây mất an toàn trong thao tác và công tác qua đó hỗ trợ nhân viên thao tác, công tác thực hiện đúng quy trình, đúng nội dung phiếu công tác…

Việc triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ giúp cho PTC2 tiếp tục nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và ổn định của các trạm biến áp vận hành an toàn, liên tục trong thời gian đến.