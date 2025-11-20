Khi nào bãi đỗ xe dưới gầm cầu biểu tượng kiến trúc Đà Nẵng mới được di dời?

TPO - Khó khăn lớn nhất dẫn đến việc chậm bàn giao mặt bằng tại bãi giữ xe tạm dưới chân cầu Trần Thị Lý là do vướng mắc liên quan đến chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và vấn đề bồi thường, hỗ trợ.

Bãi đỗ xe dưới gầm cầu Trần Thị Lý bắc qua sông Hàn (TP Đà Nẵng).

Chưa chấm dứt hoạt động

Bãi đỗ xe dưới gầm cầu Trần Thị Lý được Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng đầu tư. Sau khi đầu tư, năm 2020, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đã bàn giao bãi đỗ xe trên cho UBND quận Ngũ Hành Sơn (cũ). Tháng 4/2024 UBND quận Ngũ Hành Sơn đã bàn giao bãi đỗ xe cho UBND quận Sơn Trà (cũ).

UBND quận Sơn Trà sau đó đã tổ chức đấu giá lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương án tổ chức thí điểm dịch vụ phục vụ du lịch về đêm khu công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi (giai đoạn 1) của UBND TP Đà Nẵng. Bãi đỗ dưới gầm cầu Trần Thị Lý đã được một cá nhân đấu giá quyền thuê mặt bằng hơn 1,2 tỷ đồng, thời hạn thuê trong 5 năm.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính (1/7/2025) bãi đỗ xe gầm cầu Trần Thị Lý được giao cho UBND phường An Hải quản lý. Đến tháng, UBND TP Đà Nẵng có văn bản giao sở Xây dựng phối hợp với UBND phường An Hải và các đơn vị liên quan để đề xuất tháo dỡ bãi đỗ xe tạm này.

Thực hiện công văn 10032 ngày 16/10/2025 của Văn phòng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng đã giao sở Xây dựng, phối hợp UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan xử lý các bãi đỗ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn. Trong đó, giao Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra hiện tượng tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, gây mất an toàn công trình đường bộ.

UBND phường An Hải cho biết: Thực hiện chỉ đạo, phường đã giao Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chủ trì, họp với các đơn vị liên quan và chủ bãi đỗ xe để thông báo chủ trương, yêu cầu chủ bãi tháo dỡ các hạng mục phụ trợ, hoàn thành trước ngày 30/9. Tuy nhiên, do chủ bãi chưa thực hiện triệt để, nên ngày 3/10, UBND phường An Hải tiếp tục ban hành thông báo yêu cầu chủ bãi khẩn trương tháo dỡ các hạng mục phụ trợ thuộc bãi xe chậm nhất vào ngày 10/10.

Trên thực tế chủ bãi mới chỉ thực hiện tháo dỡ, di dời một phần tài sản, bao gồm 1 nhà container và 5/6 bảng hiệu, biển chỉ dẫn. Các hạng mục khác như hệ thống mái che, nhà điều hành, hệ thống giữ xe thông minh, hệ thống camera... vẫn chưa được tháo dỡ. Hoạt động trông giữ xe tại bãi đỗ xe vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Chờ phương án thanh lý và bồi thường

Theo báo cáo của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Hải, khó khăn lớn nhất dẫn đến việc chậm bàn giao mặt bằng tại bãi giữ xe tạm dưới chân cầu Trần Thị Lý là do vướng mắc liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và vấn đề bồi thường, hỗ trợ chưa được giải quyết.

Chiều 18/11, lực lượng chức năng phường An Hải tháo dỡ một số rào chắn xung quanh bãi đỗ xe dưới gầm cầu Trần Thị Lý, nhưng chưa thể xử lý triệt để bãi đỗ xe này.

Tại các buổi làm việc cũng như trong đơn kiến nghị, chủ bãi đỗ xe này cho biết, hợp đồng có thời hạn 54 tháng nhưng mới hoạt động được 15 tháng, việc chấm dứt đột ngột gây thiệt hại lớn về tài chính. Do đó, chủ bãi đỗ xe đề nghị TP Đà Nẵng có phương án bồi thường thỏa đáng do chấm dứt hợp đồng trước hạn, với số tiền là 1,1 tỷ đồng. Ngoài số tiền trúng đấu giá, chủ bãi đã đầu tư lắp đặt các hệ thống phụ trợ như hệ thống giữ xe thông minh, mái che, nhà điều hành, camera.... Do các thiết bị này sau khi tháo dỡ khó tái sử dụng, chủ bãi kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ khoản chi phí này với số tiền là 400 triệu đồng.

Chủ bãi đỗ xe cũng cam kết sẽ chấp hành chủ trương, tuy nhiên việc bàn giao toàn bộ mặt bằng chỉ có thể thực hiện sau khi có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền về phương án thanh lý hợp đồng và bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng.

Bãi đỗ xe dưới gầm cầu Trần Thị Lý (TP Đà Nẵng) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Hải cho biết, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thông báo, đôn đốc, yêu cầu công dân chấp hành chủ trương của TP. Tuy nhiên, các kiến nghị của chủ bãi đỗ xe liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng vượt quá thẩm quyền giải quyết của Trung tâm cũng như UBND phường An Hải.

Theo lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công, để giải quyết dứt điểm, triệt để bãi đỗ xe này, đơn vị đã tham mưu UBND phường báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng và các Sở, ngành liên quan về những khó khăn, vướng mắc, ban hành chủ trương, phương án giải quyết việc thanh lý hợp đồng và bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Đây sẽ là cơ sở để địa phương tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, thu hồi mặt bằng theo đúng tiến độ chỉ đạo.