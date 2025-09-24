‘Đóng’ bãi xe dưới gầm cầu, nhiều ô tô tràn ra đường vì 'khát' điểm đỗ

Ngày 23/9, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, hiện 3 bãi xe ở gầm cầu là Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, cầu Chương Dương với hàng trăm ô tô và hàng nghìn xe máy nhưng chưa có phương án bãi xe thay thế. "Để kịp thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng là di chuyển toàn bộ phương tiện đang gửi ở gầm cầu trong tháng 9, chậm nhất là 30/10, Công ty buộc phải thông báo cho các chủ xe chủ động có phương án" - đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thông tin.

Theo đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, hiện đơn vị cũng đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng để tháo gỡ các khó khăn về điểm đỗ xe cho người dân tại khu vực gầm cầu bị giải tỏa.