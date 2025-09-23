Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Trải nghiệm mới: Người dân đi tàu điện chỉ với CCCD, thẻ VISA hoặc QR

Trọng Đảng

TPO - Thay vì phải xếp hàng mua vé, hiện nay khách đi tàu điện trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông có thể dùng thẻ căn cước công dân, thẻ VISA và mã QR để đi tàu theo phương thức thanh toán "một chạm" không cần dùng tiền mặt. Đơn vị quản lý vừa có hướng dẫn chi tiết hình thức thanh toán văn minh này.

2-7333.jpg
Lâu nay để đi tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông hoặc Nhổn - Cầu Giấy, hành khách đến ga thường phải xếp hàng và dùng tiền mặt mua vé/thẻ cứng để đi tàu.
3.png
Sau khi có vé/thẻ, hành khách phải đi qua các cổng kiểm soát để quẹt mở cửa vào ga đi tàu. Cách mua vé đi tàu lâu nay đang mất nhiều thời gian, khách phải thực hiện nhiều công đoạn, nếu giờ cao điểm thì phải xếp hàng làm các thủ tục.
4-2050.jpg
Tuy nhiên, từ ngày 20/9, nhiều hành khách đi tàu trên tuyến Cát Linh - Hà Đông (tuyến đầu tiên được triển khai), có thể dùng 3 loại giấy tờ/thẻ cá nhân để đi tàu và chỉ cần "một chạm" là lên tàu.
5-2419.jpg
Theo đó, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa triển khai công nghệ thanh toán chấp nhận 3 loại, giấy tờ cá nhân của hành khách, như thẻ VISA, mã QR (có trên app của Hanoi Metro), thẻ căn cước công dân (với khách từ 60 tuổi trở lên) để thanh toán khi đi tàu.
6-8440.jpg
Do là chương trình thí điểm trước khi nhân rộng nên để được hệ thống nhận diện, chấp nhận 3 loại thẻ, giấy tờ trên, tại 12 ga tàu tuyến Cát Linh - Hà Đông trong mấy ngày nay, Hanoi Metro đã và đang lần lượt làm thủ tục đăng ký cho khoảng 1.000 hành khách đầu tiên tham gia sử dụng thanh toán "một chạm".
6b.jpg
Sau khi làm thủ tục đăng ký thành công cho hành khách, cả lãnh đạo và nhân viên Hanoi Metro đều bật các ứng dụng để hướng dẫn hành khách "check in", sử dụng dịch vụ.
8-3739.jpg
Với hình thức "check in" bằng thẻ VISA ngân hàng, hành khách chỉ cần chạm mặt thẻ có "chíp" để hệ thống nhận diện, sau đó hiện mũi tên xanh, mở cửa kiểm soát cho khách đi qua.
9-7958.jpg
Với hình thức "check in" bằng thẻ căn cước công dân (dành cho khách từ 60 tuổi trở lên được đi tàu miễn phí), hành khách cũng đặt/chạm mặt thẻ có chíp để qua cổng kiểm soát.
10.jpg
Hình thức thanh toán "một chạm" giúp khách đi tàu gần như không phải dừng để thanh toán, khi đến ga chỉ cần cầm thẻ cá nhân, vừa di chuyển lên tàu vừa "chạm - check in" ở khu vực cổng kiểm soát, không mất thời gian đứng và xếp hàng mua, nhận vé, qua cổng kiểm soát như lâu nay.

Từ 20/9 Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai chương trình thử nghiệm ứng dụng các giải pháp công nghệ trong việc thanh toán vé lên tàu. Hình thức này giúp hành hành khách có thể dùng căn cước công dân (với khách hàng miễn phí từ 60 tuổi trở lên), thẻ visa để đi tàu điện trên cao mà không phải xếp hàng mua vé như lâu nay.

Đây là chương trình thanh toán thí điểm "một chạm" có tên là giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học, được triển khai trên tuyến đường sắt thị số 2A: Cát Linh - Hà Đông. Thời gian thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 30/9/2025 trên toàn bộ 12 nhà ga cùng 65 cổng soát vé của tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Trọng Đảng
#metro Hà Nội #hanoi metro #tàu điện #đường sắt đô thị #đường sắt cát linh-hà Đông #the vé điện tử

