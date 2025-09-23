Trải nghiệm mới: Người dân đi tàu điện chỉ với CCCD, thẻ VISA hoặc QR

Từ 20/9 Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai chương trình thử nghiệm ứng dụng các giải pháp công nghệ trong việc thanh toán vé lên tàu. Hình thức này giúp hành hành khách có thể dùng căn cước công dân (với khách hàng miễn phí từ 60 tuổi trở lên), thẻ visa để đi tàu điện trên cao mà không phải xếp hàng mua vé như lâu nay.

Đây là chương trình thanh toán thí điểm "một chạm" có tên là giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học, được triển khai trên tuyến đường sắt thị số 2A: Cát Linh - Hà Đông. Thời gian thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 30/9/2025 trên toàn bộ 12 nhà ga cùng 65 cổng soát vé của tuyến Cát Linh - Hà Đông.