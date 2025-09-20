Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thí điểm 'chạm thẻ' thay xếp hàng mua vé để đi tàu điện trên cao mà không phải xếp hàng mua vé

TPO - Sáng 20/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đã triển khai chương trình thử nghiệm ứng dụng các giải pháp công nghệ trong việc thanh toán vé lên tàu. Hình thức này giúp hành hành khách có thể dùng căn cước công dân, thẻ VISA để đi tàu điện trên cao mà không phải xếp hàng mua vé như lâu nay.

Chương trình thí điểm có tên là thử nghiệm giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học được triển khai trên tuyến tuyến đường sắt thị số 2A: Cát Linh - Hà Đông. Hà Nội Metro, Tổ chức thẻ quốc tế VISA và Ngân hàng VietinBank.

Thời gian thử nghiệm sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 30/9/2025 trên toàn bộ 12 nhà ga cùng 65 cổng soát vé của tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Hành khách dùng vé điện tử (mã QR) qua ứng dụng Hanoi Metro để đi tàu mà không cần dùng thẻ/vé cứng.

Theo đó, hành khách có thể trải nghiệm các hình thức định danh và xác thực mới để đi tàu thông qua sử dụng Căn cước công dân gắn chip (khách trên 60 tuổi - đối tượng miễn phí vé), vé điện tử qua ứng dụng Hanoi Metro (quét mã QR), thẻ vé hoặc thẻ thanh toán quốc tế VISA. Chương trình thí điểm sẽ cần tối đa 1.000 người đăng ký tham gia trực tiếp tại các quầy thông tin ở 12 nhà ga của tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Trong thời gian thử nghiệm, hành khách sẽ được hướng dẫn chi tiết các thao tác qua cổng kiểm soát, đồng thời áp dụng mức giá vé theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, chương trình nhằm mang đến cho hành khách những trải nghiệm “An toàn – Thuận tiện – Thân thiện môi trường”, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại vào giao thông công cộng. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để đơn vị tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hệ thống và mở rộng áp dụng trên các tuyến đường sắt đô thị khác trong tương lai.

Hiện nay, để đi tàu điện trên cao ở hai tuyến là Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội, hành khách phải đến ga dùng tiền mặt mua/lấy vé, sau đó dùng vé cứng (thẻ từ) để đi qua các cổng kiểm soát. Vào những thời điểm có đông người đi tàu, hành khách phải xếp hàng chờ mua vé.

Trọng Đảng
