Bật mí câu hỏi, chủ đề cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 2025

TPO - Ngày 16/5, thông tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 37 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.