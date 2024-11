Tuổi trẻ Thủ đô diễu hành, thi rung chuông vàng về văn hóa giao thông

TPO - Trong Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông do Thành Đoàn Hà Nội phát động ngày 24/11, diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, như tổ chức đoàn diễu hành tuyên truyền; thi rung chuông vàng, thi ý tưởng sử dụng công nghệ trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.