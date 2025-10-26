Hấp dẫn chuỗi hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dành cho người trẻ TPHCM

TPO - Tuần lễ Sinh viên thành phố tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 diễn ra nhiều sân chơi học thuật và giao lưu sôi nổi, bổ ích. Đến dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Sáng 25/10, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức khởi động Tuần lễ Sinh viên thành phố tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Đến dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đến dự chương trình. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, tuần lễ là sự kiện quan trọng nhằm thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố năm học 2025-2026.

Tuần lễ góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào đời sống sinh viên. Đây cũng là dịp tri ân các thế hệ cán bộ Hội Sinh viên thành phố, đồng thời truyền cảm hứng cho sinh viên hôm nay tiếp nối truyền thống 30 năm rèn luyện, cống hiến, sáng tạo, hội nhập và phụng sự cộng đồng.

﻿Anh Nguyễn Minh Triết (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động tuần lễ.

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 25-31/10 tại các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM.

Trong khuôn khổ các hoạt động, tuần lễ diễn ra nhiều sân chơi học thuật và giao lưu sôi nổi, bổ ích như: Vòng Bán kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27 - năm 2025; hội thảo “Kinh tế xanh - Câu chuyện của thế hệ trẻ”; tọa đàm phát huy vai trò các câu lạc bộ học thuật tại các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên; diễn đàn “Sinh viên TPHCM với thực hành xanh và hành động bền vững”; ngày hội không tiền mặt UFM Cheerday tại Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM ký kết hợp tác cùng các đơn vị nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

Riêng tại chương trình khởi động Tuần lễ “Sinh viên thành phố tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã diễn ra các hoạt động gian hàng “Sinh viên sáng tạo - Start-up Zone”; toạ đàm, talkshow chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học công nghệ.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM đã ký kết hợp tác nhằm tổ chức các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sinh viên thành phố giai đoạn 2025 – 2027, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cho các bạn sinh viên đang học tập tại các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố cũng ký kết hợp tác với các đơn vị nhằm triển khai các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số trong sinh viên giai đoạn 2025-2028 và phát động dự án truyền thông “Nhà trọ trực tuyến cho sinh viên”.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành Đoàn TPHCM trải nghiệm các không gian sáng tạo, khoa học kỹ thuật tại chương trình.