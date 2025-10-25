30 năm Hội Sinh viên TPHCM: Kế thừa truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

TPO - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM Nguyễn Đăng Khoa khẳng định, trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Hội SVVN thành phố vinh dự kế thừa truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tối 25/10, tại Nhà Văn hóa Sinh viên – Khu Đô thị Đại học quốc gia TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (25/10/1995-25/10/2025).

Đến dự buổi lễ, có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội SVVN TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Lãnh đạo Trung ương (T.Ư) Đoàn tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Hội SVVN TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng dấu mốc đặc biệt của Hội SVVN thành phố.

Phát biểu ôn truyền thống, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM khẳng định, trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Hội SVVN TPHCM vinh dự kế thừa truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. 30 năm ấy cũng là sự tiếp nối ngọn lửa cách mạng, đấu tranh anh dũng, kiên cường của phong trào học sinh, sinh viên thành phố thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và kế thừa tinh thần xung kích, dấn thân của các anh, chị trong những năm đầu tái thiết đất nước, khôi phục thành phố sau chiến tranh.

Theo anh Khoa, hòa trong dòng chảy phát triển của thành phố, các thế hệ cán bộ Hội và hội viên từ những ngày đầu thành lập đã đặt những viên gạch đầu tiên cho phong trào sinh viên trong thời kỳ “Đổi mới”. Các thế hệ vừa chăm lo đời sống, vừa nâng cao kiến thức, kỹ năng cho sinh viên, đồng thời khơi nguồn các phong trào, hoạt động tình nguyện, tạo môi trường để sinh viên cống hiến và trưởng thành.

“Cũng từ chính mái nhà của Hội SVVN thành phố đã bồi dưỡng nên thế hệ cán bộ trẻ và những công dân trẻ ưu tú đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước với tinh thần sáng tạo, năng động và khát khao cống hiến”, anh Khoa cho biết.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM Nguyễn Đăng Khoa tặng quà tri ân các Chủ tịch Hội SVVN TPHCM qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội SVVN, lãnh đạo TPHCM cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Bước sang cột mốc 30 năm, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhìn nhận Hội SVVN thành phố hôm nay tiếp tục hành trình mới trong bối cảnh chuyển mình mạnh mẽ của thành phố thân yêu.

Anh Khoa nêu rõ, TPHCM mới với quy mô rộng về diện tích, đông về dân số, phong phú về tiềm năng, đa dạng về nhu cầu. Vì vậy, mỗi cán bộ Hội và hội viên càng nhận thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh của sinh viên đóng góp vào những bước phát triển đột phá của thành phố. “Tổ chức Hội sẽ cùng với nhà trường vun đắp những lớp sinh viên “sáng tri thức, vững kỹ năng, tiên phong hội nhập”; tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ; đồng thời tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, anh khẳng định.