Sleep box 'nở rộ' ở Sài Gòn, giấc ngủ 2 tiếng 69.000 đồng

TPO - Trưa nắng gay gắt ở trung tâm TPHCM, trong một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1), thay vì ngồi nhâm nhi cà phê hay gõ máy tính, nhiều bạn trẻ lại kéo rèm bước vào những buồng ngủ nhỏ, khép lại thế giới bên ngoài để chợp mắt. Đó chính là sleep box – mô hình buồng ngủ mini đang tạo thành một làn sóng trải nghiệm mới trong đời sống đô thị.

Giấc ngủ chớp nhoáng giữa lòng thành phố

Nguyễn Thu Hà (21 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM) chia sẻ rằng sau những buổi học dài, cô thường ghé sleep box café (cafe hộp ngủ) để nghỉ ngơi. “Có hôm học từ sáng đến chiều, đầu óc quay cuồng. Chỉ cần 2 tiếng nghỉ trong buồng nhỏ là như được nạp lại năng lượng” - Hà chia sẻ.

Một góc sleep box café - nơi nhiều người trẻ chọn làm việc và học tập.

Các quán sleep box thường thiết kế module xếp tầng, mỗi buồng chỉ đủ cho một người nằm nhưng vẫn trang bị đầy đủ gối, nệm, đèn đọc sách, ổ điện, kệ laptop. Một số nơi còn bổ sung máy giặt, tủ lạnh để tăng trải nghiệm dịch vụ. Giá thuê phổ biến 69.000 – 89.000 đồng/2 giờ kèm đồ uống, phù hợp túi tiền sinh viên. Với nhóm bạn đi đôi, mức giá dao động 138.000 – 189.000 đồng.

Không gian này nhanh chóng trở thành “cứu cánh” cho dân văn phòng, sinh viên cần tái tạo năng lượng giữa ngày hoặc tìm nơi yên tĩnh để học tập.

Không gian sleep box café có cả tủ lạnh, nhà tắm và máy giặt.

Không chỉ dừng ở dịch vụ ngắn hạn, sleep box còn lấn sân sang lĩnh vực phòng trọ. Tại quận Gò Vấp cũ, một căn hộ cải tạo thành phòng trọ sleep box với 8 buồng ngủ nhỏ gọn, giá thuê 1,5 – 2,2 triệu đồng/giường/tháng (bao gồm điện, nước, dịch vụ cơ bản).

Chị Liên – chủ căn hộ cho biết: “Khách thuê chủ yếu là nhân viên văn phòng trẻ, ít khi ở nhà, chỉ cần chỗ nghỉ gọn gàng, tiết kiệm. Chúng tôi đặt ra quy định chung và đặc biệt chú trọng an toàn phòng cháy chữa cháy.”

Ngoài khu vực ngủ, nhiều căn hộ còn bố trí bếp chung, phòng tắm, máy giặt, máy sấy để người thuê sử dụng. Với chi phí ngày càng leo thang ở TPHCM, sleep box rõ ràng trở thành lựa chọn tình thế hấp dẫn cho nhiều người trẻ xa quê – vừa rẻ hơn thuê trọ, vừa riêng tư hơn ký túc xá.

Một phòng trọ sleep box trang bị đầy đủ từ chỗ ngủ đến ăn uống, mọi thứ khá riêng tư.

Mặt trái và cảnh báo từ chuyên gia

Tuy vậy, phía sau sự tiện lợi là không ít lo ngại. Các buồng nhỏ xếp tầng trong không gian kín có thể gây khó khăn cho việc thoát hiểm khi cháy nổ. Thực tế, nhiều điểm cho thuê chưa đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, không gian hẹp, thiếu ánh sáng và lưu thông không khí có thể gây căng thẳng, khó ngủ, ảnh hưởng đến hô hấp.

Anh Quang – nhân viên công nghệ từng thuê sleep box 3 tháng thừa nhận: “Lúc đầu thấy rẻ và tiện nhưng ở lâu thì bí bách, thiếu riêng tư, bất tiện giờ giấc. Cuối cùng tôi phải chuyển sang thuê phòng trọ bình thường, dù đắt hơn".

Một chuyên gia đô thị học nhận định, sleep box - hộp ngủ, buồng ngủ mini là sản phẩm tất yếu của nhịp sống hiện đại trong một thành phố đắt đỏ và đông đúc, việc tối ưu diện tích và chi phí là nhu cầu thực. Sleep box đáp ứng được điều đó.

Những phản hồi của người trẻ từng lưu trú ở sleep box.

“Tuy nhiên, nếu xét ở khía cạnh cư trú lâu dài, mô hình này khó bền vững. Nó chỉ phù hợp như giải pháp ngắn hạn hay trải nghiệm mới lạ cho giới trẻ”, chuyên gia này nói và nhấn mạnh, muốn phát triển, sleep box cần khung pháp lý rõ ràng về an toàn, vệ sinh và quy hoạch. Nếu không, đây sẽ chỉ là trào lưu nhất thời.

Ở góc độ giáo dục, các nhà trường cũng bày tỏ sự thận trọng. ThS. Trần Nam – Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM cho rằng, sleepbox là một mô hình khá mới, phù hợp với lối sống tối giản, chi phí thấp và có thể đáp ứng nhu cầu ngắn hạn của một bộ phận sinh viên.

Theo ông Nam, ưu điểm dễ thấy là mức giá hợp lý, sự tiện lợi. Tuy nhiên, nếu nhìn về lâu dài, ông cho rằng sleepbox chưa thể thay thế hoàn toàn các loại hình chỗ ở truyền thống. Không gian của sleepbox thường khá hẹp, thiếu điều kiện để học tập, sinh hoạt và đặc biệt là thiếu môi trường giao tiếp xã hội.

“Bất kỳ loại hình lưu trú nào cũng có rủi ro nhất định nếu không được quản lý chặt chẽ. Với sleep box, những rủi ro có thể đến từ an ninh, phòng cháy chữa cháy, vấn đề vệ sinh hay chất lượng dịch vụ chưa được kiểm chứng đầy đủ” - ông Nam nói và khuyến nghị, sinh viên nên tìm hiểu kỹ đơn vị cung cấp dịch vụ, lựa chọn nơi ở uy tín và luôn đặt yếu tố an toàn, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần lên hàng đầu.

Đồng quan điểm, ThS. Phạm Thái Sơn – Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông, Trường ĐH Công Thương TPHCM nhận định, mô hình này giúp sinh viên tiết kiệm chi phí, nhưng nếu ở lâu dài dễ gây căng thẳng, thiếu riêng tư và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe tinh thần.