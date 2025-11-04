Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Công bố giáo sư trẻ nhất 39 tuổi

Hà Linh
TPO - Ông Trần Quốc Trung, Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM năm nay 39 tuổi, là người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư năm 2025, theo công bố của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, trong đó 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư.

Trong số đó, ông Trần Quốc Trung, Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM năm nay 39 tuổi, là người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư năm 2025.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp và thông qua hồ sơ 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Hai phó giáo sư trẻ tuổi đều sinh năm 1992, năm nay 33 tuổi gồm: ông Đỗ Quang Lộc, giảng viên Khoa điện tử - Viễn Thông, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) và bà Nguyễn Hà Thanh, nghiên cứu viên chính tại phòng Hóa dược, Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025, có 1073 ứng viên (100 ứng viên giáo sư, 973 ứng viên phó giáo sư) nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan và bỏ phiếu tín nhiệm, có 1014 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Các hội đồng ngành, liên ngành đã họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025 và kết quả: có 911 ứng viên (73 ứng viên giáo sư, 938 ứng viên phó giáo sư) được đề nghị Nhà nước xét công nhận.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, trước khi trình Hội đồng giáo sư Nhà nước xét và công nhận.

Kết quả cuối cùng, 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, trong đó 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, năm 2025, thực hiện công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn các chức danh.

Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học, … là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Hà Linh
