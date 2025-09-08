Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

933 ứng viên đăng kí xét tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, trẻ nhất 34 tuổi

Nghiêm Huê
TPO - Năm nay, số lượng ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 933, tăng mạnh so với năm 2024.

Hôm nay, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Trong số 933 ứng viên, có 89 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, 844 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn phó giáo sư. Danh sách này chưa bao gồm ứng viên từ 2 Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự.

Năm nay, 26 ngành/liên ngành đều có ứng viên. Năm 2024, ngành Văn hóa "trắng" ứng viên tham gia đề nghị xét duyệt.

chu-tich-hoi-dong-gs-nha-nuoc.jpg
Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (người đứng) chủ trì phiên họp lần thứ III của Hội đồng vừa qua.

Ứng viên trẻ nhất năm nay là TS. Phạm Duy Toàn (ngành Dược học) sinh năm 1991, xét tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Hai ngành Kinh tế và Y học tiếp tục dẫn đầu với số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư nhiều nhất. Trong đó, ngành Kinh tế có 153 ứng viên với 11 giáo sư, 142 phó giáo sư; ngành Y học với 124 ứng viên, trong đó có 15 giáo sư và 109 phó giáo sư.

Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm có 64 ứng viên, ngành Vật lí có 53 ứng viên và ngành Cơ khí - Động lực có 47 ứng viên.

Năm nay có 8 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành không có ứng viên giáo sư, gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp; Luật học; Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao; Ngôn ngữ học; Cơ học; Thủy lợi; Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học - Nhân học.

Nghiêm Huê
