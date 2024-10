TPO - Trong 582 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2024, có 43 ứng viên giáo sư, 539 ứng viên phó giáo sư nhưng không có ứng viên nào ở chức danh giáo sư của ngành dược học.

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2024, có một ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư ở ngành dược học. Đó là PGS.TS Trần Việt Hùng, sinh năm 1972, quê ở xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, hiện là Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Thuốc TPHCM.

Ngoài PGS- TS Trần Việt Hùng là người duy nhất được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, có 11 ứng viên khác được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ở ngành dược học năm nay. Tuy nhiên, dù là ứng viên duy nhất được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư ở ngành dược học nhưng mới đây PGS- TS Trần Việt Hùng cho biết ông đã làm đơn gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước và Hội đồng Giáo sư ngành Dược xin rút hồ sơ ứng viên chức danh Giáo sư năm 2024. Như vậy, đến nay ngành Dược không có ứng viên giáo sư.

Theo công bố 8/10 của Hội đồng Giáo sư nhà nước năm 2024, ban đầu có 673 người được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, giảm 22 người so với năm ngoái. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay có 582 ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đạt tiêu chuẩn được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo năm 2024 so với con số Hội đồng giáo sư cơ sở đề xuất. Trong 582 ứng viên, có 43 ứng viên giáo sư, 539 ứng viên phó giáo sư (chưa tính 2 ngành Khoa học an ninh và Khoa học quân sự do không công khai danh sách). Hai ngành có nhiều ứng viên nhất là Kinh tế và Y học. Trong đó, Kinh tế dẫn đầu với 108 người, gồm 6 ứng viên giáo sư và 102 phó giáo sư. Y học có 6 ứng viên giáo sư và 76 phó giáo sư, tổng 82 người.

Ngày 21/10-31/10 tới, Hội đồng giáo sư nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024. Trước đó năm 2023, Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 630 nhà giáo, trong đó có 58 giáo sư, 572 phó giáo sư.