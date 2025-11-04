Bộ GD&ĐT công bố kế hoạch tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2026 với nhiều điểm mới

TPO - Bộ GD&ĐT vừa có quyết định ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2026 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục ĐH,CĐ xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non và thí sinh, các bên liên quan triển khai đồng bộ, chủ động, xây dựng kế hoạch cụ thể của các đơn vị, cá nhân, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với giải trình trong công tác tuyển sinh.

Sớm công bố thông tin tuyển sinh

Yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đảm bảo thống nhất với kế hoạch, xây dựng thông tin tuyển sinh đầy đủ công khai, minh bạch để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký xét tuyển; đảm bảo công bằng trong tuyển sinh.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026.

Các Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường phổ thông, các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác tuyển sinh theo quy định; chỉ đạo tổ chức kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật theo chức năng nhiệm vụ.

Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15/2/2026.

Các cơ sở đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo để cụ thể hóa những quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành cho các hình thức đào tạo, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch, thực hiện trách nhiệm giải trình với bộ, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Tiếp tục xét tuyển thẳng

Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch chung dự kiến để các cơ sở giáo dục, học sinh được biết như sau:

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15/2/2026.

Thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh ngày 25/5/2026.

Thử nghiệm, tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung ngày 15/5/2026.

Từ ngày 6/6, rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT trên hệ thống.

Thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống từ ngày 17/6 đến 21/6. Sau đó, thí sinh cung cấp và điểm tiếp nhận, rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên.

Ngày 20/6, thí sinh cung cấp và điểm tiếp nhận rà soát các chứng chỉ ngoại ngữ, SAT; cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả các kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (nếu có).

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi đến ngày 30/8, cơ sở giáo dục đào tạo và Sở GD&ĐT hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

Kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT có đề cập đến việc thí sinh hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các cơ sở giáo dục ngày 20/6. Việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên hệ thống trước ngày 30/6.

Các mốc thời gian thí sinh lưu ý

Từ ngày 1/5 - 20/5/2026, Sở GD&ĐT cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

Ngày 10/7/2026, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khoẻ, pháp luật.

17 giờ ngày 10/7/2026, cơ sở giáo dục điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 21/7/2026.

Trước 17 giờ ngày 13/8, thí sinh sẽ được thông báo trúng tuyển đợt 1. Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21/8/2026.

Cơ sở giáo dục thông báo tuyển sinh bổ sung từ ngày 22/8/2026.

Các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vẫn tiếp tục được áp dụng trong năm 2026, tuy nhiên đối với xét tuyển học bạ THPT hiện bộ vẫn chưa có quyết định tiếp tục hay bỏ.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2026, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) sẽ thực hiện nội dung thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục ĐH, trước thời gian các cơ sở đào tạo tổ chức thi.

Bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, bài thi phục vụ tuyển sinh về nguyên tắc, tiêu chí, nội dung, chuyên môn, đảm bảo chuẩn chất lượng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển đại học.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ tổ chức giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục ĐH trong thời gian các cơ sở đào tạo tổ chức thi.