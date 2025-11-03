900 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm

Thông tin từ Văn phòng Giáo sư Nhà nước cho biết, trong ngày 2/11, Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kì 2024-2029 đã tổ chức phiên họp lần thứ IV nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kì 2024-2029 chủ trì phiên họp.

Phiên họp lần thứ IV của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kì 2024-2029 để bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên giáo sư, phó giáo sư

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025, có 1.073 ứng viên (100 ứng viên giáo sư, 973 ứng viên phó giáo sư) nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại 117 Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Qua vòng đánh giá năng lực ngoại ngữ, báo cáo khoa học tổng quan và bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư cơ sở, có 1.014 ứng viên (93 ứng viên giáo sư, 921 ứng viên phó giáo sư) được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn gửi lên 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành

Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đã họp xét công nhận và kết quả, 911 ứng viên (73 ứng viên giáo sư, 938 ứng viên phó giáo sư) được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận.

Tại phiên họp lần thứ IV, Hội đồng Giáo sư nhà nước thảo luận công khai từng hồ sơ ứng viên và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Kết quả 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, với 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư. Tỉ lệ đạt so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng kí xét tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 83,88% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 71%, ứng viên phó giáo sư là 85,20%).

Kết quả bỏ phiếu từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Năm 2025, đánh giá chung cho thấy, chất lượng ứng viên khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, các ứng viên đều đảm bảo có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus (danh mục các tạp chí nổi tiếng thế giới) hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học, … là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Phát biểu bế mạc phiên họp lần thứ IV của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT khẩn trương thực hiện công tác công khai kết quả xét theo quy định, thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Theo quy định, sau thời hạn 15 ngày công bố kết quả, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước kí quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các ứng viên. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn, nếu ứng viên không được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học thì quyết định này hết hiệu lực.