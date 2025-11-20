Số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư được công nhận cao chưa từng có

Sau 15 ngày công bố danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bỏ phiếu thông qua, ngày 19/11, danh sách 829 phó giáo sư, 71 giáo sư đã được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước kí quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn.

Con số 900 giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2025 đã lập kỉ lục số lượng ứng viên được công nhận nhiều nhất kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37 thay thế Quyết định 174 năm 2018 về xét, công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Từ năm 2019 đến nay, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công nhận 3.756 nhà giáo đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Trung bình mỗi năm có khoảng 528 ứng viên đạt chuẩn. Số ứng viên đạt chuẩn năm 2025 cao gấp 1,7 lần trung bình 7 năm qua.

Phiên họp ngày 2/11 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước để bỏ phiếu thông qua các ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Năm 2019, năm đầu tiên xét, công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định 37, cả nước có 424 ứng viên được công nhận. Năm 2020 thấp nhất trong 7 năm qua với số ứng viên đạt là 339 người. Năm 2021, có 405 người được công nhận, năm 2022, con số này tụt xuống còn 383. Năm 2023, số người đạt tiêu chuẩn là 630 và năm 2024 là 615.

So với năm thấp nhất, năm nay số lượng ứng viên được công nhận cao gấp trên 2,65 lần. So với giai đoạn xét duyệt từ 2019-2024, số lượng ứng viên được công nhận năm nay chiếm khoảng trên 32% tổng số ứng viên.

Theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, chất lượng ứng viên năm 2025 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ. Các ứng viên đều đảm bảo có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học, … là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Phát biểu bế mạc phiên họp lần thứ IV của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng - đánh giá cao quá trình làm việc nghiêm túc của Hội đồng Giáo sư các cấp, các đơn vị tham mưu giúp việc, đảm bảo chính xác, công bằng, công tâm, khách quan và theo hướng nâng cao chất lượng trong công tác xét giáo sư phó giáo sư năm nay.