Tỉ phú có tài sản 9.000 tỉ đồng chính thức được thông qua chức danh giáo sư

Nghiêm Huê
TPO - PGS.TS Hồ Xuân Năng là 1 trong 71 ứng viên giáo sư năm 2025 được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bỏ phiếu thông qua tại phiên họp lần thứ IV vừa qua.

Hôm nay, Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức công bố danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 (đạt số phiếu thông qua của Hội đồng trên trang thông tin điện tử). Theo đó, có 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư. Số ứng viên không đạt tại vòng cuối cùng là 11 người (gồm 2 ứng viên giáo sư và 9 ứng viên phó giáo sư).

pgs-ho-xuan-nang.jpg
PGS Hồ Xuân Năng vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bỏ phiếu thông qua chức danh giáo sư.

Hai ứng viên giáo sư không đạt đến từ ngành Cơ khí - Động lực và liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học. Chín ứng viên phó giáo sư không đạt bao gồm: 1 ứng viên liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản; 1 ứng viên ngành Khoa học Giáo dục; 2 ứng viên ngành Kinh tế; 1 ứng viên ngành Ngôn ngữ; 1 ứng viên liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học; 3 ứng viên ngành Y học.

PGS. TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicostone và được biết đến là người sở hữu khối tài sản khoảng 9.000 tỉ đồng.

Ông là 1 trong 3 người được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bỏ phiếu thông qua chuẩn giáo sư ngành Cơ khí - Động lực.

Trong hồ sơ đăng kí xét duyệt, ông cho biết đã có 18 năm 3 tháng tham gia đào tạo đại học và sau đại học.

Đến ngày 30/6, PGS Hồ Xuân Năng đã công bố 109 bài báo khoa học, trong đó có 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín và 14 báo cáo khoa học đăng trên kỉ yếu hội thảo nằm trong danh mục Scopus (danh mục tạp chí nổi tiếng thế giới), là tác giả chính của 22 bài báo uy tín quốc tế (sau khi được công nhận, bổ nhiệm phó giáo sư).

Đặc biệt, ông đã được cấp 14 bằng độc quyền sáng chế và 5 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, trong đó là tác giả chính của 12 sáng chế/GPHI sau khi được công nhận/bổ nhiệm phó giáo sư, đã chuyển giao 2 sáng chế vào sản xuất công nghiệp với quy mô lớn, 4 sáng chế/GPHI đã thương mại hoá.

Theo PGS.TS Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước,

trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ kí quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Nghiêm Huê
#Giáo sư #phó giáo sư #xét công nhận giáo sư năm 2025 #tỉ phú Hồ Xuân Năng

