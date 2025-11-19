Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

NSƯT Tân Nhàn được công nhận chức danh Phó giáo sư

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - xác nhận với PV Tiền Phong thông tin NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện - được phong hàm Phó giáo sư. Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư được công bố, NSƯT Tân Nhàn từng tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2010. Đến nay, nữ nghệ sĩ có hơn 16 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Sáng 19/11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên theo danh sách đã công bố trước đó.

Chiều cùng ngày, NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - xác nhận thông tin NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện - được phong hàm Phó giáo sư. "Quyết định công nhận đã có, nhà trường đang chuẩn bị một số thủ tục để tổ chức lễ trao chính thức cho NSƯT Tân Nhàn", NSND Quốc Hưng nói với PV Tiền Phong.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư được công bố, NSƯT Tân Nhàn từng tốt nghiệp ngành Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2010. Đến nay, nữ nghệ sĩ có hơn 16 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo. PGS.TS Tân Nhàn từng giảng dạy tại Cao đẳng văn hóa nghệ thuật - du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

585725710-4460362284195281-8730657218181950021-n-876.jpg
NSƯT Tân Nhàn được công nhận chức danh Phó giáo sư.

Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học, xuất bản 2 sách, 3/13 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn. Năm 2019, Tân Nhàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đào tạo thanh nhạc, trở thành tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Chia sẻ với PV Tiền Phong trong sự kiện nghệ thuật hồi tháng 9, NSƯT Tân Nhàn bày tỏ mong muốn có thêm nhiều tác phẩm mới, vừa theo đuổi xu hướng phát triển của thời đại, vừa kết nối được với truyền thống, để thế hệ trẻ có thể gắn bó hơn với âm nhạc dân tộc.

“Tôi hy vọng có thêm nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, tạo sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ, cùng chung mục đích phát triển nền âm nhạc nước nhà, bắt kịp với sự vận động của âm nhạc thế giới”, Tân Nhàn nói.

Ca sĩ Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Ninh Bình (Hà Nam cũ). Tân Nhàn thành công với cuộc thi Sao Mai 2005, giành giải nhất dòng nhạc dân gian và giải khán giả truyền hình bình chọn.

Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển, Tân Nhàn trở thành giảng viên tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Nghệ sĩ được bổ nhiệm là Phó trưởng khoa Thanh Nhạc của Học viện từ năm 2017.

Từ tháng 5/2024, NSƯT Tân Nhàn được Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Thanh nhạc. NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện - nhận xét ca sĩ Tân Nhàn có điểm mạnh là dám nghĩ, dám làm và rất quyết liệt. Sự năng động và quyết tâm hành động giúp Tân Nhàn được giao trọng trách Trưởng khoa Thanh nhạc.

584994991-3371229723030869-6356879687389509925-n.jpg
NSƯT Tân Nhàn trong đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên vào tối 16/11.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Tân Nhàn từng thực hiện hai live show năm 2013 và 2019. Nữ nghệ sĩ chú trọng tôn vinh âm nhạc truyền thống của dân tộc, qua các album âm nhạc truyền thống như Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào... Năm 2022, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tân Nhàn bất ngờ bị mất giọng. Có thời điểm nghệ sĩ mất đến 80% khả năng ca hát. Nguyên nhân do suy kiệt sức khỏe sau khi sinh con và mắc COVID-19 tới ba lần.

Tân Nhàn từng tuyệt vọng và nghĩ đến việc nghỉ hát và tập trung vào công việc giảng dạy, mở trung tâm đào tạo nghệ thuật. Khi giọng hát được cải thiện, năm 2023 Tân Nhàn bùng nổ trong đêm nhạc kỷ niệm 18 năm ca hát.

Ngọc Ánh
#Tân Nhàn #Học viện Âm nhạc #Phó giáo sư #Nghệ sĩ Việt Nam #Thanh nhạc

