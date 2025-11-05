Một đại học có thêm 54 giáo sư và phó giáo sư

TPO - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đơn vị có thêm 54 tân giáo sư và phó giáo sư vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Theo đó, ĐHQG Hà Nội có nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất cả nước với 54 người, bao gồm 8 giáo sư và 46 phó giáo sư.

Phó giáo sư trẻ tuổi nhất năm nay của ĐHQG Hà Nội là Đỗ Quang Lộc, sinh năm 1992, Trường ĐH Công nghệ. Ngoài ra, có 2 phó giáo sư sinh năm 1990 gồm: Trần Quốc Dân, khoa Cơ học, Trường ĐH Công nghệ và Mai Linh, Khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Các chuyên ngành có ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục này gồm: Công nghệ thông tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tâm lý học, Y học, Kinh tế…

Xét riêng theo các đơn vị trực thuộc ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất với 2 giáo sư, 14 phó giáo sư; Trường ĐH Công nghệ có 1 giáo sư, 11 phó giáo sư…

Như vậy, tính đến nay, ĐHQG Hà Nội đã có 80 giáo sư, 528 phó giáo sư đang công tác hoặc tham gia làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Xét theo thứ tự Đại học có nhiều giáo sư, phó giáo sư thì ĐH Quốc gia TP HCM xếp thứ 2 với 51 người, bao gồm 8 giáo sư, 43 phó giáo sư; ĐH Bách Khoa Hà Nội xếp thứ 3 với 30 giáo sư, phó giáo sư; ĐH Cần Thơ có 22 giáo sư, phó giáo sư...

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp và thông qua hồ sơ của 900 ứng viên, trong đó có 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.