Người dân Cần Giờ đón Trung thu trong mưa

TPO - Tối 6/10, cơn mưa bất chợt đổ xuống vùng biển Cần Giờ nhưng không khí trung thu tại đây vẫn không nguội đi. Đông đảo người dân, phụ huynh, học sinh tay cầm đèn lồng nối dài trên con đường trung tâm, trong khuôn khổ lễ hội Nghinh Ông năm 2025.