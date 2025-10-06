Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân Cần Giờ đón Trung thu trong mưa

Phạm Nguyễn

TPO - Tối 6/10, cơn mưa bất chợt đổ xuống vùng biển Cần Giờ nhưng không khí trung thu tại đây vẫn không nguội đi. Đông đảo người dân, phụ huynh, học sinh tay cầm đèn lồng nối dài trên con đường trung tâm, trong khuôn khổ lễ hội Nghinh Ông năm 2025.

tp-ld-1-72.jpg
Dù cơn mưa còn đọng nước, nụ cười vẫn nở trên môi khi đoàn rước khởi hành, những chiếc đèn lồng sáng rực nối liền niềm vui của người dân vùng biển.
tp-ld-1-73.jpg
Dẫn đầu đoàn rước là bà Võ Thị Diễm Phượng (áo hoa, thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Nghinh Ông, cùng các thành viên Hội Điện ảnh TPHCM được vây quanh bởi gần 350 em học sinh tiểu học, trung học.
tp-ld-1-68.jpg
tp-ld-1-60.jpg
Điều đặc biệt trong chương trình tối nay là sự góp mặt của diễn viên Kim Tuyến và các thành viên Hội Điện ảnh TPHCM rước đèn cùng bà con xã đảo.
tp-ld-1-62.jpg
tp-ld-1-61.jpg
Người dân hân hoan nhận quà từ chú Cuội, chị Hằng. Trẻ em cười nói, người lớn chụp hình, còn các đoàn rước vẫn biểu diễn hết mình dù đường trơn nước. Cơn mưa trở thành phông nền cho những ánh đèn rực rỡ, làm nổi bật tinh thần lạc quan và sự gắn kết của cộng đồng Cần Giờ.
tp-ld-1-70.jpg
tp-ld-1-65.jpg
Bà Diễm Phượng chuẩn bị nhiều quà phát cho các em nhỏ dọc đường rước đèn. “Mưa thì vẫn mưa, nhưng tụi nhỏ vui quá nên mình cũng thấy ấm lòng.
tp-ld-1-105.jpg
tp-ld-1-104.jpg
Trước khi tham gia rước đèn, đoàn nghệ sĩ đã đến thăm và trao gần 350 phần quà Trung thu cho các em nhỏ tại trường tiểu học Cần Thạnh – nơi sáng cùng ngày diễn ra hội thi trang trí lồng đèn.
tp-ld-1-98.jpg
tp-ld-1-95.jpg
tp-ld-1-88.jpg
tp-ld-1-80.jpg
Không chỉ trao quà, họ còn cùng các em nhảy múa, “quẩy” hết mình trong tiếng nhạc rộn ràng. Hình ảnh ngôi sao điện ảnh nắm tay học sinh, nhảy múa khiến không ít phụ huynh xúc động.
Phạm Nguyễn
#Cần Giờ #Trung thu #Lễ hội Nghinh Ông #đoàn rước đèn #gắn kết cộng đồng #đèn lồng #trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục