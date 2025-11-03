Cà Mau vận hành hơn 300 cống, đập ứng phó triều cường có thể vượt báo động 3

TPO - Dự báo, đợt triều cường mạnh có thể vượt mức báo động 3 vào Rằm tháng 9 Âm lịch trong tuần tới đây, Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau đã vận hành hơn 300 cống đập ven biển, ven sông để ứng phó ngập úng, giảm thiệt hại cho người dân.

Ngày 2/11, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết, đã chỉ đạo vận hành các hệ thống cống đập phía đê biển Đông, cống dọc tuyến Quốc lộ 1 và nhiều cống khác ở nội đồng để ngăn nước biển dâng vào nội đồng tỉnh Cà Mau, gây ngập úng.

Tuyến Quốc lộ 1 bị ngập sâu khiến nhiều xe máy bị hư hỏng, giao thông qua lại khó khăn đợt triều cường vừa qua.

Theo đó, lực lượng thuỷ lợi sẽ trực vận hành cống liên tục trong những ngày này, đặc biệt từ ngày 6 - 8/11 (tức ngày 17 - 19/9 Âm lịch) - thời điểm dự báo đỉnh triều cao nhất cả đợt. Song song đó, các đơn vị chức năng được giao theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động bơm tiêu thoát nước và phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vùng trũng, thấp.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau, kỳ triều này mực nước dao động từ 3 - 4,3m, đỉnh triều tại trạm thủy văn Gành Hào có thể vượt báo động 3 từ 20 - 35cm. Khung giờ nước cao khoảng 1h30, 9h30, 11h30, 14h30 và 17h mỗi ngày.

“Đây là một trong những kỳ triều cường cao nhất năm nay, có khả năng cao hơn đợt cuối tháng 8 và đầu tháng 9 Âm lịch vừa qua. Cường độ mạnh, dòng chảy lớn có thể gây xói lở đất ở ven sông, vùng xung yếu hoặc ngoài đê bao, nhất là khu vực ven biển phía Đông” lãnh đạo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau cảnh báo.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn giao Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau tăng cường kiểm tra hệ thống điện và hướng dẫn, cảnh báo người dân phòng tránh tai nạn điện, nhất là tại những nơi ngập sâu, nơi có nguy cơ rò rỉ điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.