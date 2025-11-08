Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mưa như trút cùng triều cường, người dân TPHCM lại chật vật di chuyển giữa biển nước

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều tối 8/11, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống cùng thời điểm triều cường tại TPHCM khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, xe “chết máy” hàng loạt, giao thông rối loạn, người dân chật vật di chuyển giữa dòng nước.

Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nặng do mưa lớn kết hợp triều cường. Video: Hữu Huy

Từ khoảng 18h, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại nhiều khu vực TPHCM, kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Đáng chú ý, mưa trút xuống đúng thời điểm triều cường khiến nước thoát không kịp, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường.

Theo ghi nhận, khu vực phía tây thành phố như đường SINCO, Hồ Học Lãm, Lê Cơ, đường Lê Đức Anh - quốc lộ 1 (đoạn qua phường An Lạc và Tân Tạo) ngập sâu, nước dâng cao gần nửa bánh xe máy. Nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực này bị chết máy, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội nước giữa dòng xe nối dài.

tp-ngap-5.jpg
Mưa lớn kết hợp triều cường, đường SINCO (phường An Lạc, TPHCM) ngập sâu, xe chết máy la liệt. Ảnh: Hữu Huy

Trên đường SINCO, mưa xối xả kèm nước triều dâng khiến tình trạng ngập sâu xảy ra, nhiều người dân phải kê cao đồ đạc, lắp tấm chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Một số hộ kinh doanh phải tạm ngưng buôn bán, chờ nước rút.

“Tôi vừa tan làm, mới đi một đoạn qua đường SINCO thì xe chết máy luôn, đành dắt bộ đi tìm chỗ sửa xe”- chị Phương (ngụ phường An Lạc) chia sẻ.

tp-ngap-1.jpg
tp-ngap.jpg
tp-ngap-2.jpg
Hàng loạt xe "chết máy" trên đường SINCO. Ảnh: Hữu Huy
tp-ngap-0.jpg
Người dân bì bõm lội nước qua điểm ngập sâu. Ảnh: Hữu Huy
tp-ngap-21.jpg
Đường SINCO thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn và triều cường. Ảnh: Hữu Huy
tp-ngap-8.jpg
Các hộ dân trên đường SINCO phải dựng các tấm chắn để ngăn nước và rác thải tràn vào nhà. Ảnh: Hữu Huy
tp-ngap-2124.jpg
tp-ngap-212.jpg
Mưa lớn gây ngập cục bộ trên đường 3 Tháng 2. Ảnh: CTV

Cùng thời điểm, ở các tuyến đường khác như quốc lộ 1, Hồ Học Lãm, Lê Cơ,... nước cũng dâng cao, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện buộc phải di chuyển chậm qua khu vực.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống chậm và còn ở mức cao trên báo động 3 khoảng 0,13-0,26m. Đến 7h ngày 8/11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm như Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở khoảng 1,66m (trên báo động 3).

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống nhanh trong 5 ngày tới. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 3 còn duy trì hết ngày hôm nay (8/11), riêng trạm Thủ Dầu Một đến hết ngày 10/11.

tp-ngap-11.jpg
tp-ngap-12.jpg
tp-ngap-13.jpg
Một đoạn quốc lộ 1 (phường An Lạc) mênh mông nước khi mưa lớn kết hợp triều cường. Ảnh: Hữu Huy
tp-ngap-14.jpg
Khu vực hầm Tân Tạo (phường Tân Tạo) cũng bị ngập nhẹ. Ảnh: Hữu Huy
tp-ngap-16.jpg
Quốc lộ 1 (đoạn qua phường An Lạc) ngập sâu, người dân bì bõm dắt phương tiện lội nước. Ảnh: Hữu Huy

Cũng theo cơ quan này, chiều 8/11, mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc phường Bến Nghé, phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Bình Thạnh, phường Đa Kao, Tân Hưng, xã Bình Lợi, phường Tân Tạo, phường Bình Trị Đông, phường An Khánh, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, phường Tây Thạnh, phường Đông Hưng Thuận, xã Xuân Thới Sơn, xã Hóc Môn và xã Đông Thạnh.

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc phường Tân Hưng, xã Bình Lợi, phường Tân Tạo, phường Bình Trị Đông, phường An Khánh, xã Tân Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, phường Tây Thạnh, phường Đông Hưng Thuận, xã Xuân Thới Sơn, xã Hóc Môn, xã Đông Thạnh, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Hữu Huy
#ngập lụt #TP.HCM #triều cường #mưa lớn #giao thông #đường phố

