Mưa như trút cùng triều cường, người dân TPHCM lại chật vật di chuyển giữa biển nước

Từ khoảng 18h, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại nhiều khu vực TPHCM, kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Đáng chú ý, mưa trút xuống đúng thời điểm triều cường khiến nước thoát không kịp, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường.
Theo ghi nhận, khu vực phía tây thành phố như đường SINCO, Hồ Học Lãm, Lê Cơ, đường Lê Đức Anh - quốc lộ 1 (đoạn qua phường An Lạc và Tân Tạo) ngập sâu, nước dâng cao gần nửa bánh xe máy. Nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực này bị chết máy, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội nước giữa dòng xe nối dài.
Trên đường SINCO, mưa xối xả kèm nước triều dâng khiến tình trạng ngập sâu xảy ra, nhiều người dân phải kê cao đồ đạc, lắp tấm chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Một số hộ kinh doanh phải tạm ngưng buôn bán, chờ nước rút.
“Tôi vừa tan làm, mới đi một đoạn qua đường SINCO thì xe chết máy luôn, đành dắt bộ đi tìm chỗ sửa xe”- chị Phương (ngụ phường An Lạc) chia sẻ.
Cùng thời điểm, ở các tuyến đường khác như quốc lộ 1, Hồ Học Lãm, Lê Cơ,... nước cũng dâng cao, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện buộc phải di chuyển chậm qua khu vực.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống chậm và còn ở mức cao trên báo động 3 khoảng 0,13-0,26m. Đến 7h ngày 8/11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm như Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở khoảng 1,66m (trên báo động 3).
Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống nhanh trong 5 ngày tới. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 3 còn duy trì hết ngày hôm nay (8/11), riêng trạm Thủ Dầu Một đến hết ngày 10/11.
Cũng theo cơ quan này, chiều 8/11, mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc phường Bến Nghé, phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Bình Thạnh, phường Đa Kao, Tân Hưng, xã Bình Lợi, phường Tân Tạo, phường Bình Trị Đông, phường An Khánh, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, phường Tây Thạnh, phường Đông Hưng Thuận, xã Xuân Thới Sơn, xã Hóc Môn và xã Đông Thạnh.
Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc phường Tân Hưng, xã Bình Lợi, phường Tân Tạo, phường Bình Trị Đông, phường An Khánh, xã Tân Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, phường Tây Thạnh, phường Đông Hưng Thuận, xã Xuân Thới Sơn, xã Hóc Môn, xã Đông Thạnh, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.
Lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.