Bộ đội hành quân về vùng 'rốn lũ' Lệ Thủy giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Từ ngày 6 đến 8/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Vĩnh Linh, Trung đoàn Bộ binh 996 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Lệ Thuỷ huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cơ động về xã Lệ Thuỷ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.

Xã Lệ Thủy là một trong những địa phương bị ngập lụt sâu và kéo dài nhất ở tỉnh Quảng Trị. Sau hơn 1 tuần bị ngập, hiện nước tại các thôn xóm của xã Lệ Thủy mới rút hết. Do mưa bão, ngập lụt nên có những ngôi trường ở Lệ Thủy học sinh phải nghỉ học 2 tuần nay. Khi nước rút nhiệm vụ cấp bách khẩn trương là dọn dẹp trường lớp để học sinh sớm trở lại học tập.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Vĩnh Linh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị﻿ phối hợp với các lực lượng giúp Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang vệ sinh trường lớp. Ảnh: Xuân Diện.

Ngay sau khi nước rút, các lực lượng vũ trang đã nhanh chóng triển khai công tác giúp dân với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp cùng Công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh của các trường học trên địa bàn tổ chức vệ sinh, thu dọn bùn đất, rác thải, nạo vét cống rãnh, làm sạch khuôn viên trường lớp và khu dân cư.

Nhiều địa điểm được tập trung hỗ trợ như: Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Tiểu học Phong Thuỷ, Trường Mầm non An Thuỷ, Trường Tiểu học số 2 An Thuỷ…

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Vĩnh Linh phối hợp với các lực lượng giúp Trường Mầm non Hoa Mai khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Xuân Diện.

Với tinh thần “Ở đâu nhân dân khó, ở đó có bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại khó khăn, vất vả, dầm mình trong bùn đất, mưa lạnh để giúp các trường học sớm được vệ sinh sạch sẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô và học sinh trở lại giảng dạy, học tập trong thời gian sớm nhất.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Vĩnh Linh phối hợp với các lực lượng giúp Trường Mầm non An Thuỷ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 An Thủy, chia sẻ: “Trong 2 tuần mà các em học sinh không đến trường học thì nhà trường cũng như các thầy cô, phụ huynh rất là lo lắng và cũng mong sớm khắc phục lũ lụt để các em trở lại trường để trong thời gian sớm nhất”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 996 phối hợp với các lực lượng giúp Trường Tiểu học số 2 An Thuỷ dọn dẹp vệ sinh sân trường. Ảnh: Xuân Diện.

Theo cô Hằng, ngay sau khi nước lũ rút, trời nắng gắt, nếu lớp bùn đất này không được dọn dẹp kịp thời thì sau này sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, bởi khi đó lớp bùn đất sẽ bị khô, đem đến nhiều khó khăn cho cô và trò nơi đây. Điều này có thể kéo dài thời gian học sinh phải nghỉ học.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị hành quân về giúp xã Lệ Thủy.



Trung tá Nguyễn Văn Sâm - Chính trị viên Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, cho biết, ngay sau khi nước rút, các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cơ động về xã Lệ Thủy hỗ trợ nhân dân và chính quyền với tinh thần triển khai công tác khắc phục theo phương châm “khẩn trương, an toàn, hiệu quả”. Và nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó. Các phần việc dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường ngay sau khi đến nơi, các lực lượng được phân chia về các khu dân cư, chợ và trường học, tập trung hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

“Giúp đỡ nhân dân là mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ, chiến sỹ của đơn vị. Quán triệt, xác định rõ quyết tâm, tinh thần trách nhiệm giúp đỡ nhân dân. Trước khi cơ động lên vị trí này thì cán bộ, chiến sỹ xác định rõ quyết tâm và đồng chí nào cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình”, Trung tá Sâm nói.

Trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với các lực lượng và chính quyền xã Lệ Thuỷ tập trung hỗ trợ các trường học, khu dân cư và những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề sớm khôi phục lại điều kiện sinh hoạt, học tập, đảm bảo đời sống của nhân dân ổn định, từng bước đưa địa phương trở lại nhịp sống bình thường.

Các thầy cô, giáo và nhân dân trên địa bàn xã Lệ Thuỷ động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Diện.

Hoạt động thiết thực, ý nghĩa này không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai mà còn lan tỏa sâu rộng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, tiếp tục vun đắp, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng gắn bó, bền chặt.