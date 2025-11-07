Chung tay làm sạch Bến thả hoa sông Thạch Hãn

Chiều 6/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực (PTKV) 4 - Triệu Phong thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã huy động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và Ban CHQS phường phối hợp với Phòng Văn hóa và lực lượng đoàn viên thanh niên phường Quảng Trị tổ chức tổng dọn vệ sinh khu vực Bến thả hoa sông Thạch Hãn ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Tổng dọn vệ sinh khu vực Bến thả hoa sông Thạch Hãn ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Ảnh: Kim Quy - Xuân Diện.

Ngay sau khi nước lũ rút, nhiều tuyến đường ở các khu vực dân cư và một số địa điểm di tích lịch sử trên địa bàn phường Quảng Trị ngổn ngang bùn non, đất đá, cành cây và rác thải sinh hoạt. Để giúp địa phương và bà con nhân dân thuận lợi trong việc đi lại và sớm ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 4 - Triệu Phong và lực lượng dân quân cùng cán bộ, nhân viên Phòng Văn hóa và đoàn viên thanh niên phường Quảng Trị tích cực hỗ trợ, giúp nhân dân dọn lũ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn, các lực lượng đã tiến hành vệ sinh dọn dẹp môi trường, nạo vét bùn non, thu gom rác thải đem lại cảnh quan sạch đẹp cho bờ sông Thạch Hãn và khuôn viên Bến thả hoa.

Ảnh: Kim Quy-Xuân Diện.

Việc làm ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV4 - Triệu Phong và các lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương đã góp phần khắc phục ảnh hưởng mưa lũ. Qua đó để lại hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, xây đắp mối đoàn kết gắn bó quân dân ngày càng bền chặt.