Tưởng con bị căng thẳng học tập, cha mẹ bàng hoàng khi nam sinh mắc bệnh nguy hiểm

TPO - Hơn 1 tháng qua, nam sinh lớp 12 thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt nhưng phụ huynh nghĩ con trai chỉ bị căng thẳng học tập. Khi tình trạng diễn tiến nặng, đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc u vùng tuyến tùng- một căn bệnh diễn tiến âm thầm nhưng nguy hiểm.

Nguy cơ não úng thủy, tử vong sau những cơn đau đầu

Ngày 1/12, BS Nguyễn Hữu Huy, Trưởng Đơn vị Hóa trị, khoa Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp mắc u tuyến tùng hiếm gặp. Bệnh nhân là nam sinh B.G.H. (17 tuổi, ngụ tại TPHCM) nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt.

Trên hình ảnh kiểm tra, bác sĩ phát hiện khối u nằm sâu ở vị trí trung tâm não của người bệnh

Theo bệnh sử, hơn 1 tháng qua, nam sinh đau đầu liên tục. Tuy nhiên, gia đình chủ quan vì nghĩ rằng con học hành căng thẳng, chịu áp lực bài vở. Để điều trị triệu chứng đau đầu, gia đình đã cho em uống thuốc giảm đau thông thường. Tuy nhiên, các cơn đau không thuyên giảm mà xuất hiện dày đặc hơn. Trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện nôn ói, mệt lả.

Nhận thấy tình trạng bất thường, người mẹ đã đưa con đến cơ sở y tế địa phương thăm khám. Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp MRI não. Hình ảnh ghi nhận một khối u vùng tuyến tùng – vị trí nằm sâu giữa não, có thể gây chèn ép đường lưu thông dịch não tủy. Theo bác sĩ, đây chính là nguyên nhân khiến áp lực nội sọ của H. tăng cao, dẫn tới đau đầu dữ dội và các rối loạn kèm theo.

Kết quả chẩn đoán khiến gia đình người bệnh bàng hoàng. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị chuyên sâu. Sau khi các bác sĩ liên chuyên khoa thăm khám, hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật đặt ống dẫn lưu não thất – ổ bụng để mở đường thoát cho dịch não tủy, giảm áp lực nội sọ. BS Huy cho biết, cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi đã giúp bệnh nhân giải quyết được tình trạng ứ dịch não tủy. Đây là yếu tố có thể gây não úng thủy, đe dọa tính mạng người bệnh.

Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật dẫn lưu dịch não tủy, giảm áp lực nội sọ cho bệnh nhân

Phân tích chuyên môn của BS Huy chỉ ra, khối u vùng tuyến tùng thường đáp ứng tốt với hóa trị và xạ trị. Vì vậy, sau phẫu thuật, bệnh nhân đang bước vào chu kỳ hóa trị 21 ngày trước khi đánh giá lại để lên kế hoạch xạ trị kết hợp. Sau 6 ngày hóa trị đầu tiên, H. không còn đau đầu hay chóng mặt, thể trạng cải thiện tốt. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân sẽ được theo dõi sát bằng hình ảnh MRI và các xét nghiệm marker ung thư nhằm đánh giá đáp ứng chính xác.

U vùng tuyến tùng, bệnh nguy hiểm dễ nhầm lẫn

Theo BS Huy, khối u vùng tuyến tùng là bệnh lý hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1% u não ở người lớn và 3 – 11% ở trẻ em, tập trung nhiều ở nhóm từ 10 đến 20 tuổi. Khối u nằm tại tuyến tùng, đây là tuyến nội tiết nhỏ nằm sâu trong não, khi phát triển có thể chèn ép cống não và não thất III, gây não úng thủy, một biến chứng rất nguy hiểm.

Bác sĩ chỉ ra, triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân bị u vùng tuyến tùng gồm đau đầu kéo dài, nôn ói, chóng mặt, nhìn mờ, rối loạn vận nhãn, khó ngước mắt. Tuy nhiên, các biểu hiện này dễ bị nhầm lẫn với stress, thiếu ngủ, cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa, khiến nhiều gia đình chủ quan nên thường đưa bệnh nhân đi khám muộn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đang được hóa trị, cơ thể đáp ứng tốt với phác đồ

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, u vùng tuyến tùng là bệnh lý hiếm nhưng diễn tiến âm thầm. Khi khối u phát triển lớn có thể gây tắc nghẽn dòng chảy dịch não tủy dẫn đến não úng thủy, nguy cơ gây tử vong nếu không xử trí kịp thời. Để tránh nguy hiểm xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo, trẻ và thanh thiếu niên có biểu hiện đau đầu kéo dài, kèm nôn ói hoặc chóng mặt tái diễn cần được tầm soát sớm bệnh lý nội sọ, tránh bỏ sót thời điểm “vàng” trong điều trị.