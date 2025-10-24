Hơn 100.000 m³ cát trôi vào ngôi làng tại Lào Cai trị giá khoảng 20- 30 tỷ đồng

TPO - Như Tiền Phong đã thông tin, bão số 10 khiến nước lũ đổ về thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) làm nhiều ngôi nhà bị ngập sâu. Khi lũ rút, lớp cát vàng dày đặc phủ kín nhà cửa, ruộng vườn, ước khoảng hơn 100.000 m³. Chính quyền địa phương dự kiến báo cáo để tổ chức đấu giá số cát này nộp ngân sách nhà nước.

Tiếp tục thông tin về vụ việc, ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, lượng cát này hình thành từ đất, đá, cát các sườn núi sạt lở, trôi theo dòng suối từ thôn Ít Nộc xuống hạ lưu là thôn Làng Chút. Trong quá trình này, các tạp chất và phù sa đã bị cuốn đi, phần còn lại là cát tương đối sạch, có thể sử dụng luôn. “Nếu UBND tỉnh thống nhất với phương án đấu giá, việc khai thác cát sẽ khá thuận lợi”, ông Thủy nói.

Theo ông Thủy, việc định giá sẽ do các sở, ngành chuyên môn thực hiện sau khi khảo sát, đánh giá tổng thể trữ lượng cụ thể. Ước tính với khoảng 100.000 m³ cát, theo giá thị trường từ 300.000 đến 350.000 đồng/m³, giá trị mỏ có thể đạt từ 20 đến 30 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được nộp vào ngân sách.

Khối lượng cát lớn tràn vào thôn Làng Chút, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Trước ý kiến cho rằng, nên để người dân khai thác số cát tràn vào làng để có kinh phí khắc phục thiệt hại cho gia đình, ông Vũ Xuân Thủy cho rằng cách làm này có thể gây phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời việc tự ý bán cát không có hóa đơn, chứng từ là vi phạm pháp luật. “Nếu người dân san gạt cát để dọn dẹp, khắc phục nhà cửa thì không bị cấm, nhưng khai thác để bán lấy tiền là sai quy định. Chính quyền địa phương đang lập báo cáo trình UBND tỉnh Lào Cai, đề xuất hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời,” ông Thủy nói.

Khó khăn là phần lớn hộ dân chỉ bị thiệt hại dưới 50% nhà cửa. Theo cơ chế của tỉnh Lào Cai hiện nay, các hộ này có thể được xem xét hỗ trợ theo diện sắp xếp, xen ghép vào khu dân cư để tự bố trí đất ở, san gạt mặt bằng và làm nhà, với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ. Số tiền này là khó có thể đủ để người dân khắc phục được các thiệt hại, có chỗ ở ổn định. Về nội dung này, ông Thuỷ cho biết: “Chính quyền địa phương sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch của xã và của tỉnh”.

Về tổng thể, giải pháp trước mắt là đắp đê ngăn lũ, làm hai cầu tạm để người dân đi lại qua suối và tập trung xử lý lượng cát lớn vùi lấp suối, nhà cửa. Về lâu dài, chính quyền địa phương kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây kè bảo vệ, giúp người dân ổn định cuộc sống và giảm thiểu nguy cơ ngập lụt, sạt lở trong mùa mưa bão. Nếu thực hiện được việc đấu giá bán số cát trôi vào làng sau lũ thành công, địa phương sẽ có kinh phí để làm những dự án này.

