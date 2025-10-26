Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan ký thỏa thuận hợp tác

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 26/10, nhân dịp tham dự Lễ ký Công ước Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp và làm việc với ngài Ali Nagiyev, Giám đốc An ninh quốc gia Azerbaijan.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Ali Nagiyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.
Bộ trưởng khẳng định, Công ước Hà Nội là khuôn khổ pháp lý toàn diện và thống nhất ở cấp độ toàn cầu, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong điều tra, chia sẻ thông tin và phòng, chống tội phạm giữa các quốc gia.

screen-shot-2025-10-26-at-152732.png
Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Ali Nagiyev và Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác an ninh với Azerbaijan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược và đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng giữa hai Bộ trong chuyến thăm Baku tháng 5/2025.

Hai bên thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, định hướng các nội dung hợp tác chiến lược lâu dài; thúc đẩy hiệu quả các thỏa thuận hiện có, đồng thời nghiên cứu xây dựng các cơ chế, sáng kiến hợp tác mới phù hợp với thực tiễn.

Hai Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Azerbaijan thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, mở rộng kênh liên lạc nghiệp vụ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, tội phạm công nghệ cao và mua bán người; đồng thời phối hợp trong đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thực thi pháp luật hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Ali Nagiyev bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, đồng thời tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai Bộ sẽ ngày càng phát triển thực chất, sâu rộng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực.

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Ali Nagiyev đã ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, cùng với việc ký kết Công ước Hà Nội, Thỏa thuận song phương này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, điều tra và phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân hai nước.

Minh Đức
#Hợp tác an ninh Việt Nam-Azerbaijan #Quan hệ đối tác chiến lược #Hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm #Thỏa thuận hợp tác an ninh #Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm #Chống tội phạm xuyên quốc gia #Hợp tác đào tạo cán bộ #Công ước Hà Nội về pháp lý quốc tế #Ổn định khu vực và phát triển bền vững

Xem thêm

Cùng chuyên mục