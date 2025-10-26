Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan ký thỏa thuận hợp tác

TPO - Ngày 26/10, nhân dịp tham dự Lễ ký Công ước Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp và làm việc với ngài Ali Nagiyev, Giám đốc An ninh quốc gia Azerbaijan.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Ali Nagiyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, Công ước Hà Nội là khuôn khổ pháp lý toàn diện và thống nhất ở cấp độ toàn cầu, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong điều tra, chia sẻ thông tin và phòng, chống tội phạm giữa các quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác an ninh với Azerbaijan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược và đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng giữa hai Bộ trong chuyến thăm Baku tháng 5/2025.

Hai bên thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, định hướng các nội dung hợp tác chiến lược lâu dài; thúc đẩy hiệu quả các thỏa thuận hiện có, đồng thời nghiên cứu xây dựng các cơ chế, sáng kiến hợp tác mới phù hợp với thực tiễn.

Hai Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Azerbaijan thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, mở rộng kênh liên lạc nghiệp vụ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, tội phạm công nghệ cao và mua bán người; đồng thời phối hợp trong đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thực thi pháp luật hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Ali Nagiyev bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, đồng thời tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai Bộ sẽ ngày càng phát triển thực chất, sâu rộng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực.

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Ali Nagiyev đã ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, cùng với việc ký kết Công ước Hà Nội, Thỏa thuận song phương này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, điều tra và phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân hai nước.