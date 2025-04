THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 12 tháng

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm với lý do có mối đe doạ từ Moscow đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đối với Nga với lý do Moscow vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ, theo tài liệu đăng trên trang web của Công báo Liên bang Mỹ, đề ngày 10/4. “Các hoạt động có hại cụ thể ở nước ngoài của Nga tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia phải tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15/4”, tài liệu nêu rõ. Sắc lệnh mới chủ yếu dựa trên Sắc lệnh 14024 được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden ký vào tháng 4/2021.

Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống phòng không. Trong chuyến thăm thành phố Kryvyi Rih ở miền Trung Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định việc tăng cường năng lực phòng không hiện là ưu tiên hàng đầu của nước này. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống phòng không, đặc biệt là hệ thống Patriot và cần bổ sung các hệ thống phòng không và tên lửa nhằm bảo vệ người dân và các đô thị của Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các đối tác quốc tế sớm đưa ra các quyết định cung cấp những hệ thống thiết yếu này cho Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công kho hàng của công ty dược phẩm Ấn Độ. Đại sứ quán Ukraine tại Ấn Độ ngày 12/4 đã lên tiếng cáo buộc Nga “cố ý” sử dụng tên lửa để tấn công kho hàng của công ty dược phẩm Ấn Độ Kusum tại Kiev. Đại sứ quán Ukraine nhấn mạnh: “Trong khi tuyên bố ‘tình hữu nghị đặc biệt’ với Ấn Độ, Moscow cố tình nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp Ấn Độ - phá hủy các loại thuốc dành cho trẻ em và người già."

Mỹ tổ chức 10 cuộc không kích mới vào Yemen, Houthi chưa tỏ ra "mềm mỏng". Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ đài truyền hình al-Masirah do Houthi kiểm soát cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện 10 cuộc không kích trên khắp miền Bắc Yemen trong đêm 12/4, nhằm vào nhiều địa điểm khác nhau. Các cuộc không kích được cho là đã nhắm vào quận Al-Salem ở tỉnh Saada phía Bắc, quận Al-Munira ở tỉnh Hodeidah phía Tây và Học viện Dạy nghề ở quận Al-Sawma'ah thuộc tỉnh Al-Bayda miền Trung. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong.

Phi công F-16 của Ukraine tử nạn trong nhiệm vụ chiến đấu. Tân Hoa xã đưa tin Không quân Ukraine ra tuyên bố xác nhận Đại úy phi công Pavlo Ivanov, 26 tuổi, đã thiệt mạng trong nhiệm vụ chiến đấu khi đang điều khiển chiếc tiêm kích F-16 vào ngày 12/4. Tuyên bố của Không quân Ukraine nêu rõ: “Mọi tình tiết của thảm kịch đang được ủy ban liên ngành điều tra, ủy ban này đã bắt đầu công việc”, đồng thời khẳng định đội ngũ phi công F-16 của Ukraine thường thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện “vô cùng khó khăn."

Mỹ có thể triển khai thẻ vàng nhập cư 5 triệu USD vào tuần tới. Chương trình thẻ vàng trị giá 5 triệu USD cho người muốn nhập cư có thể được triển khai trong khoảng một tuần nữa, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Thông tin được ông Lutnick công bố trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 10/4, một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump giới thiệu mẫu thẻ vật lý trên chuyên cơ Air Force One, theo USA Today.

Mỹ và Iran kết thúc đàm phán tại Oman. Chiều 12/4, theo giờ địa phương, cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã diễn ra và kết thúc tại Oman. Truyền thông chính thức Iran đánh giá cuộc đàm phán là tích cực, dù không công bố thêm chi tiết. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, không khí trong cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ tại thủ đô Muscat của Oman chiều 12/4 là tích cực. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận chưa được tiết lộ.

Liên minh châu Âu xem xét lập quỹ quốc phòng chung để giảm áp lực nợ công. Liên minh châu Âu ngày 12/4 đã thảo luận về việc thành lập một quỹ quốc phòng chung nhằm mua sắm và sở hữu thiết bị quân sự tập trung mà không làm gia tăng gánh nặng nợ công đối với mỗi nước. Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu ngày 12/4 bắt đầu thảo luận về khả năng thành lập một quỹ quốc phòng chung mang tên “Cơ chế Quốc phòng châu Âu” (European Defence Mechanism - EDM).