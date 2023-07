Tuổi trẻ Công an TT-Huế cuối tuần làm công an xã

TPO - Đây là hoạt động tình nguyện do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh TT-Huế phát động và triển khai tại huyện miền núi biên giới A Lưới, nhằm hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công, thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử; hỗ trợ dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các điểm cố định và lưu động.

Ngày 15/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh TT-Huế triển khai đội tình nguyện "Ngày cuối tuần làm công an xã" tại huyện miền núi A Lưới.

Theo đó, 28 cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với Công an huyện A Lưới thành lập các “Tổ xung kích VNEID” thực hiện "Ngày cuối tuần làm công an xã", nhằm hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công, phối hợp thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử; hỗ trợ dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các điểm cố định và lưu động. Qua đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Cùng với đó, các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh TT-Huế còn kết hợp tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy tại các hộ dân sinh sống ở vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số A Lưới, để cán bộ và nhân dân địa phương không ngừng nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Được biết, các đội tình nguyện "Ngày cuối tuần làm công an xã" của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh TT-Huế triển khai nhiệm vụ vào chiều thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14 đến hết 30/7/2023.