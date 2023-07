Ra quân chiến dịch Kỳ nghỉ hồng cấp T.Ư tại xã đảo Nhơn Châu

TPO - Sáng 13/7, tại xã Nhơn Châu (hay còn gọi đảo Cù Lao Xanh, ở TP. Quy Nhơn, Bình Định), Ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn phối hợp cùng Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư và các đơn vị trong Cụm duyên hải Nam Trung bộ tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” cấp T.Ư năm 2023.

Về tham dự có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn; chị Hoàng Thị Minh Thu - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cùng một số anh chị lãnh đạo tỉnh, thành Đoàn trong Cụm Duyên hải Nam Trung bộ.

Về phía tỉnh Bình Định, có ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo xã Nhơn Châu, cùng đông đảo người dân địa phương.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 với 1 chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch tình nguyện là “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” và “Hoa phượng đỏ” đang được đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn triển khai mạnh mẽ rộng khắp trên mọi miền của Tổ quốc.

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng là một trong những phương thức hoạt động tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên và cán bộ công chức, viên chức, công nhân, người lao động trẻ vận động chuyên môn, nghiệp vụ để tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng. Chiến dịch cũng tạo môi trường thực tiễn phong phú, sinh động để rèn luyện bản lĩnh, nhận thức và hành động dấn thân đảm nhận những công việc khó để cống hiến sức trẻ cho cộng đồng.

Theo anh Lâm, với việc đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trong tất cả các mặt công tác của Đoàn, chú trọng thực hiện chủ trương 3 liên kết, là: liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng trong triển khai các hoạt động tình nguyện xuyên suốt chiến dịch.

Cùng với phương châm thanh niên, công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, các hoạt động của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2023 tập trung phát huy chuyên môn, ngành nghề của đơn vị, cụm ngành nghề và thông qua các đội hình chuyên sâu các cấp, ứng dụng chuyển đổi số, vận động các nguồn lực để tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại các địa bàn khó khăn, các làng thanh niên lập nghiệp, các đảo thanh niên và các địa bàn dân tộc thiểu số.

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng được tổ chức tại đảo thanh niên Cù Lao Xanh sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: tặng quà cho gia đình chính sách, cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn; triển khai xây dựng các công trình, phần việc của thanh niên như: trao tặng sân chơi cho trẻ em, thắp sáng đường lên cột cờ, khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, triển khai các hoạt động chuyển đổi số gắn với phát triển du lịch…

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ còn tiếp tục triển khai chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” tại các địa bàn khó khăn trên toàn quốc như Đồng Tháp và Hà Giang.

“Chúng ta đang ở trong một giai đoạn hết sức cao điểm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè nói chung và Kỳ nghỉ hồng nói riêng trên toàn quốc với hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức và công nhân cả nước đang hăng say góp trí tuệ, sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực, an toàn, đem lại nhiều kết quả to lớn.

Giá trị của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng còn nằm ở chỗ chúng ta khẳng định được lý tưởng và phương thức thực hiện của tổ chức Đoàn TNCS HCM, phát huy lý tưởng cao đẹp, sức trẻ của thanh niên để đóng góp cho cộng đồng chứ không chỉ sống cho riêng mình…”, anh Lâm chia sẻ.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 30 suất quà cho gia đình chính sách, con em người lao động trên đảo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và trao các bảng tượng trưng công trình cho địa phương. Ngoài ra, tổ chức khánh thành một số công trình như: Sân chơi thiếu nhi; công trình Thắp sáng đường lên cột cờ Tổ quốc; công trình Vẽ tranh bích họa; công trình Đường cờ Tổ quốc. Đồng thời, triển khai và khánh thành Mô hình Chợ xanh không rác thải nhựa dùng một lần tại chợ Nhơn Châu...